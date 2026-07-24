Galatasaray yönetiminin 10 numara pozisyonu için ciddi bir bonservis bedeli ödeyerek önemli bir ismi kadrosuna katmayı hedeflediği belirtildi.

Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya kampında sürdüren Galatasaray, bir yandan da transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

G.SARAY'DA 10 NUMARA HAZIRLIĞI

Beinsports'un haberine göre; Galatasaray yönetiminin önceliği 10 numara pozisyonu... Bu bölge için çalışmalarını sürdüren sarı kırmızılıların, ilerleyen süreçte ciddi bir bonservis bedeli ödeyerek önemli bir ismi kadrosuna katmayı hedeflediği belirtildi. Daha önce gündeme gelen Can Uzun isminin ise planlanan bu transferlerden bağımsız bir dosya olarak değerlendirildiği ve farklı bir süreçte ilerlediği kaydedildi.

SAVUNMA VE FORVETE TAKVİYE

Galatasaray'ın savunmayı ve yedek santrfor pozisyonunu da güçlendirmeyi planladığı belirtildi. Transfer çalışmalarının başında yer alan Başkan Dursun Özbek'in de bu doğrultuda talimatlarını verdiği ifade edildi.

EN AZ 4 TAKVİYE DAHA

Sarı kırmızılıların yaz transfer döneminde mevcut hamlelere ek olarak en az 4 transfer daha gerçekleştirmesinin beklediğini aktarıldı.

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