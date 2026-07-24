Real Madrid'in önemli yıldızlarının, Arda Güler nedeniyle eski teknik adamları Xabi Alonso'ya tavır aldığı ve Arda'yı saf dışı bırakma girişimlerinin başarısız olduğu ileri sürüldü.

İspanyol devi Real Madrid'de geçtiğimiz sezon gösterdiği performansla takımın değişilmez isimleri arasına adını yazdıran Arda Güler için yeni bir iddia ortaya atıldı.

ALONSO İLE FORMAYA KAVUŞTU

Carlo Ancelotti döneminde kadroya girmekte zorlansa da Xabi Alonso ile birlikte 11'e yerleşen ve Arbeloa döneminde eflatun beyazlılarda en iyi sezonunu geçiren Arda Güler'in, takım arkadaşları tarafından saf dışı bırakılmak istendiği belirtildi.

Xabi Alonso - Arda Güler

"ARDA GÜLER'İ SAF DIŞI BIRAKMAK İSTEDİLER"

Fransız gazeteci Romain Molina, Arda Güler'in geçtiğimiz sezon yaşadığı zorlukları anlattı. Eflatun beyazlılardaki bazı yıldızların, milli futbolcuyu saf dışı bırakmaya çalıştığını iddia etti.

Vinicius, Bellingham ve Valverde gibi takımın önemli yıldızlarının Arda Güler nedeniyle Xabi Alonso'ya karşı olduğunu söyleyen Molina, "Real Madrid'de Vinicius Junior, Bellingham, Valverde, Rodrygo ve Endrick, Xabi Alonso'ya karşıydı. Bunun en büyük sebebi de Arda Güler'di. Xabi Alonso çünkü Arda Güler'i çok seviyor, ona çok güveniyor ve sürekli ilk 11'de oynatıyordu. Bu yüzden diğer oyuncular Arda Güler'i saf dışı bırakmak istiyordu. Ancak Arda Güler çok sakin bir karakter ve bu sezon Real Madrid'in en iyi oyuncularından biri oldu. Milli Takım formasıyla da en iyilerin başında geliyordu. Dolayısıyla hepsi Arda Güler'i saf dışı bırakmak istiyordu" diye konuştu.

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