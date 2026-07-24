Bakan Fidan, Ukraynalı mevkidaşıyla görüştü: Savaşın son gelişmeleri masada
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ukrayna Dışişleri Bakanı Andriy Sibiha'yla telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Rusya-Ukrayna savaşındaki son gelişmeler ele alındı. Taraflar ayrıca Karadeniz'in güvenliğiyle ilgili güncel konular hakkında görüş alışverişinde bulundu.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha ile telefon görüşmesinde, Rusya-Ukrayna Savaşı'ndaki son gelişmeleri ele aldı.
Dışişleri kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Fidan ile Sybiha telefonda görüştü.
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Görüşmede, Rusya-Ukrayna Savaşı'ndaki son gelişmeler ile Karadeniz'in güvenliğiyle ilgili konular ele alındı.
ACİL TOPLANTI ÇAĞRISI
Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha, Rusya'nın son dönemlerde Karadeniz'deki sivil kargo gemilerine saldırılar düzenlediğini belirterek, konuyla ilgili Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) 27 Temmuz'da acil toplanması için çağrıda bulunduklarını bildirmişti.
Sybiha, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Rus ordusunun son zamanlarda Karadeniz'deki sivil gemileri hedef almaya devam ettiğini belirterek, "Rusya, küresel gıda güvenliğini rehin alıyor" değerlendirmesinde bulunmuştu.