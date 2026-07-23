Yürürken kısa mesafede ortaya çıkan baldır ağrısının bacak atardamar tıkanıklığının en önemli belirtilerinden biri olduğunu belirten Prof. Dr. Cengiz Köksal, bu durumun halk arasında “vitrin hastalığı” olarak bilindiğini söyledi.

Prof. Dr. Köksal “Hasta, yaklaşık 50-100 metre yürüdükten sonra baldırında şiddetli kramp hisseder ve durmak zorunda kalır. Ağrı geçene kadar da çoğu zaman vitrinlere bakıyormuş gibi davranır. 50 yaş üzerindeki kişilerde bu belirti mutlaka ciddiye alınmalıdır” dedi.

Prof. Dr. Cengiz Köksal

SİGARA EN BÜYÜK RİSK FAKTÖRÜ

“Vitrin hastalığının” özellikle sigara kullanan, diyabet ve yüksek tansiyon hastalarında görüldüğünü ifade eden Medipol Acıbadem Bölge Hastanesi Kalp Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Cengiz Köksal “Yürümekle başlayan ve dinlenince geçen baldır ağrısı yaşayan kişilerin mutlaka kalp ve damar cerrahisi uzmanına başvurması gerekir. Günümüzde bacak atardamar tıkanıklıklarının yaklaşık yüzde 95’ini anjiyografik yöntemlerle başarılı şekilde açabiliyoruz. Ancak ileri evre hastalarda ya da özellikle diyabet hastalarında anjiyo ile cerrahi yöntemleri birlikte planlayabiliyoruz” diye konuştu.



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