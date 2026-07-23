2026-YKS sonuçlarında Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi, farklı puan türlerinde elde ettiği derecelerle dikkati çekti.

Okul; ilk 10’da 4, ilk 100’de 22, ilk 1.000’de ise 78 dereceye imza attı. Kartal İHL öğrencileri, AYT sözel alanda ve YDT Arapça alanında Türkiye birinciliklerini elde etti.

İlk 1.000’deki derecelerin 14’ü sayısal, 21’i sözel, 22’si eşit ağırlık, 21’i ise dil alanında geldi. Başarıya ulaşan öğrenciler, günde 10-15 saat çalıştıklarını belirterek okulun “kafes sistemi”, öğretmen desteği ve akran dayanışmasının kendilerine büyük katkı sağladığını ifade etti.

‘Kartal’ın zaferi tesadüf değil! Ön yargı rezaleti

1993’TEN BERİ DERECE ÇIKARIYOR

Sınav sonrası okul hakkında sosyal medyada ortaya atılan asılsız iddialara eğitim kamuoyundan sert tepki geldi. Uzmanlar, derecelerin okulun kimliği üzerinden değil, öğrencilerin emeği ve akademik başarıları üzerinden değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

1993’ten bu yana Türkiye dereceleri çıkaran Kartal İHL’nin geçmiş yıllarda da YKS’de önemli başarılara imza attığı hatırlatılırken, bu yılki sonuçların uzun yıllara dayanan disiplinli çalışmanın sonucu olduğu belirtildi. Kartal İHL’nin Türkiye genelinde yaklaşık yüzde 0,69’luk başarı diliminden öğrenci aldığının altı çizilirken “Kabataş veya Galatasaray derece yaptığında başarı denirken, Kartal İHL derece yaptığında şüpheyle yaklaşılması ön yargının göstergesidir” değerlendirmesi yapıldı.

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