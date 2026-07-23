Genetik pıhtılaşma bozukluğu hastası olan endüstriyel tasarım bölümü öğrencisi Funda Azra Yılmaz, hastalığı yüzünden yıllardır yaşadığı zorlukları, bitirme projesi ile çözdü. Geliştirdiği tedavi sistemi ile hem kendi hayatını hem de kendisi gibi binlerce hastanın hayatını kolaylaştırdı.

Doğuştan gelen kanama hastalığıyla yıllardır mücadele eden üniversite öğrencisi Funda Azra Yılmaz, kendi yaşadığı zorluklardan ilham alarak evde damar yoluyla tedavi gören hastaların hayatını kolaylaştıracak “HemoCare” adlı bir sistem geliştirdi. İstanbul Bilgi Üniversitesi Endüstriyel Tasarım Bölümü öğrencisi Yılmaz’ın projesi, tedavi sürecini daha güvenli, kolay ve düzenli hâle getirmeyi amaçlıyor.

Kendi hastalığına çare oldu! Kanama hastası öğrenciden 500 bin kişinin hayatını kolaylaştıracak buluş

ÇANTA, TEDAVİ İSTASYONUNA DÖNÜŞÜYOR

Toplumda çok bilinmeyen kalıtsal bir kanama bozukluğu olan von Willebrand hastalığı ile yaşayan Yılmaz, Türkiye’de evde damar yoluyla tedavi uygulayan yaklaşık 500 bin kişinin benzer sorunlarla karşılaştığını belirtiyor. Çanta açıldığında hastaya adım adım yol gösteren özel bir hazırlık matına dönüşüyor. Böylece özellikle evde kendi kendine tedavi uygulayan hastaların hata yapma riski azaltılıyor. Sistemde ayrıca ilaçların uygun sıcaklıkta saklanmasını sağlayan soğuk zincir bölmesi ile damar yolu uygulamasını öğrenmeye yardımcı silikon damar modeli de bulunuyor.

Kendi hastalığına çare oldu! Kanama hastası öğrenciden 500 bin kişinin hayatını kolaylaştıracak buluş

MOBİL UYGULAMA DA DESTEKLİYOR

Projeye eşlik eden mobil uygulama ilaç saatlerini hatırlatıyor, tedavi kayıtlarını ve ilaç stoklarını takip ediyor. Yılmaz, mevcut uygulamaların yalnızca ilaç takibine odaklandığını, HemoCare’in ise hastayı tedavinin her aşamasında destekleyen bütüncül bir sistem olduğunu söylüyor. Tedavi sürecinin özellikle çocuklar ve gençler için zorlayıcı olduğunu belirten Yılmaz “Amacım tedaviyi daha az korkutucu ve daha kolay yönetilebilir hâle getirmek” dedi.

Bitirme projesini geliştirirken Türkiye Hemofili Derneği ve çok sayıda hasta ile görüşen Yılmaz, tasarımını bu geri bildirimlerle şekillendirdi. Genç tasarımcının hedefi ise HemoCare’i uluslararası yarışmalara taşımak ve gelecekte gerçek bir sağlık ürününe dönüştürmek.



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