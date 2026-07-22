Erzurum'da 46 yaşındaki Murat Kılıç, uzun yıllardır portal hipertansiyon hastalığıyla mücadele eden 45 yaşındaki eşi Fadime Kılıç'a karaciğerini bağışladı. Kılıç, verdiği kararla ilgili "19 yıllık eşimin yıllardır çektiği ağrıları görünce hiç tereddüt etmeden karaciğerimi vermeye karar verdim." dedi.

Bir ilaç firmasında bölge sorumlusu olarak çalışan Murat Kılıç ile ev hanımı Fadime Kılıç, 19 yıllık evliliklerini büyük bir sağlık mücadelesiyle devam ettirdi. Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi Gastroenteroloji hekimlerinin değerlendirmesi sonucunda 12 yıldır karaciğer hastalığıyla mücadele eden Fadime Kılıç için nakil kararı verildi.

EŞİ SAYESİNDE HAYATA TUTUNDU

Canlı vericili karaciğer nakli İstanbul'da Prof. Dr. Onur Yaprak ve Prof. Dr. Remzi Emiroğlu tarafından yapıldı. Murat Kılıç, eşine karaciğerini bağışlayarak onun yeniden hayata tutunmasını sağladı.

Murat ve Fadime Kılıç

Murat Kılıç, eşinin tedavi süreci boyunca sadece bir eş olarak değil, aynı zamanda çocuklarının hem annesi hem de babası olmaya çalıştı. Bir yandan eşinin sağlık mücadelesine destek olurken, diğer yandan çocuklarının günlük ihtiyaçlarıyla yakından ilgilendi. Yaşanan zorlu sürecin çocukları üzerindeki etkisini en aza indirmek için büyük çaba gösteren Kılıç, ailesine moral vermeye ve umudunu hiç kaybetmemeye çalıştı.

"HİÇ TEREDDÜT ETMEDİM"

Kararını anlatan Murat Kılıç, "19 yıllık eşimin yıllardır çektiği ağrıları görünce hiç tereddüt etmeden karaciğerimi vermeye karar verdim." dedi.

Başarılı geçen operasyonun ardından hem Murat Kılıç'ın hem de Fadime Kılıç'ın sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Sevgi, fedakârlık ve aile olmanın en anlamlı örneklerinden biri olan bu hikâye, organ bağışının hayat kurtaran önemini bir defa daha gözler önüne serdi.

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