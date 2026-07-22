22 Temmuz BİM aktüel ürünler kataloğu bugün raflardaki yerini aldı. Bu hafta spa seti, masaj koltuğu, yatak çeşitleri, sauna, ankastre set ve daha birçok ürün avantajlı fiyatlarla satışa sunulurken, ürün listesi ve fiyatları araştırılıyor. İşte, 22 Temmuz BİM aktüel ürünler tam fiyat listesi...

BİM'in 22 Temmuz Çarşamba aktüel ürünleri satışa çıktı. Bu haftaki katalogda ev ve bahçe ürünlerine, beyaz eşyadan kişisel bakım ürünlerine kadar geniş bir ürün yelpazesi yer alıyor. Spa seti, masaj koltuğu, yatak çeşitleri ve portatif sauna gibi dikkat çeken ürünler de bugünden itibaren BİM mağazalarında satışa çıktı.

22 Temmuz BİM aktüel ürünler satışta! Şişme jakuzili spa seti ve birçok ürün geliyor

22 TEMMUZ BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

İntex Şişme Jakuzili Spa Seti - 34.750 TL

Saraylı Makaslı Platform - 875.000 TL

Kumtel 15 Program Beyaz Cam Ankastre Set - 16.900 TL

Kumtel Cam Kapaklı Siyah 40 L Midi Fırın - 7.900 TL

Welmi Ev Tipi Portatif Infrared Sauna - 95.000 TL

Ayak Spa Masaj Aleti - Hediye (portatif sauna ile birlikte)

Happoh Elektrikli Masaj Koltuğu - 12.900 TL

22 Temmuz BİM aktüel ürünler satışta! Şişme jakuzili spa seti ve birçok ürün geliyor

Homedius Royalty Pedli Bonel Yaylı Çift Kişilik Yatak - 9.990 TL

Homedius Bamboo Plus Bonel Yaylı Tek Kişilik Yatak - 3.250 TL

Homedius Multi Comfort Visco Torba Yaylı Çift Kişilik Yatak - 9.950 TL

Homedius Multicomfort Visco Torba Yaylı Tek Kişilik Yatak - 5.790 TL

Homedius Ecosleep Tek Kişilik Kılıflı Sünger Yatak - 1.690 TL

Nilfisk Basınçlı Yıkama Makinası Core 130 - 5.500 TL

Minderli Katlanır Sehpalı Şezlong Seti - 4.750 TL

Saraylı Katlanabilir Tekerlekli Platform Merdiven - 25.000 TL

Saraylı Rayan Çok Amaçlı Merdiven 4x3 - 5.900 TL

Haberle İlgili Daha Fazlası