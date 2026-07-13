A101'in 16 Temmuz tarihli Aldın Aldın aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. Elektronikten beyaz eşyaya, kamp ekipmanlarından ev gereçlerine kadar birçok ürün, yeni haftada A101 raflarına geliyor. Elektrikli araç 549.990 TL, Sandisk 128 GB MicroSD kart 1.199 TL, akıllı kamera 1.299 TL, mini buzdolabı 6.999 TL ve daha fazlası satışa çıkıyor. İşte, 16 Temmuz 2026 A101 Aldın Aldın ürünleri kataloğu...

A101, 16 Temmuz Perşembe günü satışa sunacağı aktüel ürünler kataloğunu paylaştı. Yeni katalogda televizyon, cep telefonu, elektrikli araç, derin dondurucu, küçük ev aletleri, kamp ürünleri ve ev yaşamına yönelik birçok ürün yer alıyor. .Çift kişilik lastikli çarşaf 299 TL, ahşap çubuklu ayakkabılık 199 TL, LED ışıklı scooter 1.099 TL, diz/dirsek koruyucu set 149 TL, 65" frameless 4K UHD webOS Smart QLED tv 28.999 TL, Oppo 128 GB cep telefonu 9.999 TL ve daha fazlası raflara geliyor. A101 Aldın Aldın fırsatlarını takip eden tüketiciler ise katalogda öne çıkan ürünleri ve fiyatlarını araştırıyor.

A101 aktüel ürünler kataloğu yenilendi! 16-29 Temmuz A101 Aldın Aldın fırsatları

A101 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU YENİLENDİ

65" Frameless 4K UHD webOS Smart QLED TV 28.999 TL

40" Frameless FHD Whale OS 10 QLED TV 9.799 TL

32" Framless HD Whale OS 10 QLED TV 8.299 TL

A101 aktüel ürünler kataloğu yenilendi! 16-29 Temmuz A101 Aldın Aldın fırsatları

Oppo A5 128GB Cep Telefonu 9.999 TL

Akıllı Kamera 1.299 TL

SanDisk 128 GB MicroSD Kart 1.199 TL

Retro FM Radyo Bluetooth Hoparlör 899 TL

Kablosuz Kulak İçi Kulaklık 449 TL

Işıklı Bluetooth Party Hoparlörü 1.499 TL

A101 aktüel ürünler kataloğu yenilendi! 16-29 Temmuz A101 Aldın Aldın fırsatları

Beyaz Cam Ankastre Set 8.799 TL

6 Çekmeceli Derin Dondurucu 15.999 TL

Mini Buzdolabı 6.999 TL

A101 aktüel ürünler kataloğu yenilendi! 16-29 Temmuz A101 Aldın Aldın fırsatları

Portatif Buharlı Kırışık Giderici 999 TL

Ayakkabı Kurutma Makinesi 399 TL

Kahve Baharat Öğütücü 699 TL

Çocuk Waffle Makinesi 699 TL

Şarjlı Su Pompası 199 TL

Inox Çay Makinesi 1.799 TL

Dijital Baskül 299 TL

Su Isıtıcı 599 TL

A101 aktüel ürünler kataloğu yenilendi! 16-29 Temmuz A101 Aldın Aldın fırsatları

Volta V1 Elektrikli Araç 549.990 TL

APT4 Üç Tekerlekli Elektrikli Moped 59.990 TL

APM5 Üç Tekerlekli Elektrikli Moped 54.990 TL

PS4 50 CC Benzinli Moped 49.990 TL

A101 aktüel ürünler kataloğu yenilendi! 16-29 Temmuz A101 Aldın Aldın fırsatları

16 TEMMUZ 2026 A101 ALDIN ALDIN ÜRÜNLERİ

10 Parça Porselen Kahvaltı Takımı 999 TL

Aynalı Yaprak Detaylı Metal Tepsi 299 TL

Ayaklı Metal Sunumluk 2'li 389 TL

Yaprak Detaylı Metal Kağıt Havluluk 189 TL

Çok Amaçlı Mini Rende 39,50 TL

Katlanabilir Rende 99,50 TL

Metal Süzgeç ~25 cm 299 TL

Elastik Kesim Matı 69,50 TL

Masa Örtüsü Kıskacı 8'li 25 TL

Aynalı Yaprak Detaylı Metal Peçetelik 199 TL

Tezgah Üstü Kurutmalık 99,50 TL

Süzgeç ve Badya Seti 2'li 109 TL

A101 aktüel ürünler kataloğu yenilendi! 16-29 Temmuz A101 Aldın Aldın fırsatları

Çift Taraflı Açılır Masa 2.499 TL

Ahşap Çubuklu Ayakkabılık 4 Katlı 199 TL

160*200 cm Çift Kişilik Lastikli Çarşaf 299 TL

100*200 cm Tek Kişilik Lastikli Çarşaf 199 TL

Jakarlı Yastık 249 TL

Cam Sıvı Sabunluk 500 ml 89,50 TL

Saksıda Yapay Bahar Çiçeği 169 TL

Mini Cam Vazo 79,50 TL

Metal Ev Aksesuarları 169 TL

Tüy Toplama Rulosu 3'lü 99,50 TL

A101 aktüel ürünler kataloğu yenilendi! 16-29 Temmuz A101 Aldın Aldın fırsatları

LED Işıklı Scooter 1.099 TL

Desenli Soft Top 75 TL

Diz/Dirsek Koruyucu Set 149 TL

Kurbağa Denge oyunu 139 TL

3 Arabalı Dinozor Yarış Pisti 269 TL

Oyuncak Kodlama Labirent Oyunu 419 TL

Oyuncak Mutfak Lavabosu 749 TL

A101 aktüel ürünler kataloğu yenilendi! 16-29 Temmuz A101 Aldın Aldın fırsatları

Plaj Hasırı 150x210 cm 399 TL

İzotermik Piknik Çantası 25 L 469 TL

Plaj Hasırı 120x180 cm 249 TL

Makyaj Çantası 109 TL

Dijital Baskılı Plaj Çantası 189 TL

Kadın Hasır Şapka Çeşitleri 219 TL

A101 aktüel ürünler kataloğu yenilendi! 16-29 Temmuz A101 Aldın Aldın fırsatları

16-29 TEMMUZ A101 AKTÜEL ÜRÜNLER LİSTESİ

Samsung 50" 4K Ultra Smart LED TV 23.999 TL

Singer Overlok Makinesi 7.999 TL

English Home Cyclone Süpürge 3.299 TL

Fantom Master CC 5750 Halı Yıkama Makinesi 4.999 TL

Kiwi KCC-4330 Koltuk ve Halı Yıkama Makinesi 4.999 TL

English Home TMK 5010 Tost Makinesi 1.899 TL

English Home Multi Blender Seti 1.999 TL

Pierre Cardin 5 Başlıklı Epilasyon Seti 1.199 TL

Pierre Cardin Erkek Bakım Seti 999 TL

Pierre Cardin 4 Başlıklı Masaj Aleti 699 TL

English Home Kablolu Dik Süpürge 1.399 TL

A101 aktüel ürünler kataloğu yenilendi! 16-29 Temmuz A101 Aldın Aldın fırsatları

Kutulu Çatak Kaşık Bıçak Seti 44,50 TL

Oval Tabak 8,50 TL

Yuvarlak Kase 9,50 TL

Kare Kase 9,50 TL

Porselen Dik Kenarlı Çerezlik 32,50 TL

Porselen Kayık Tabak 19cm 59,50 TL

Seramik Salata Tabağı 89,50 TL

Yuvarlak Çukur Tabak 12,50 TL

Bardaklı Sürahi Seti 59,50 TL

Pratik Katlanır Sehpa 239 TL

A101 aktüel ürünler kataloğu yenilendi! 16-29 Temmuz A101 Aldın Aldın fırsatları

26 Jant Ön Sepetli Bisiklet 5.999 TL

26 Jant Bisiklet 4.499 TL

OLA EFB5 Sport Katlanabilir Elektrikli Bisiklet 26.990 TL

Pexma Vision 20 Jant Bisiklet 3.299 TL

15 Jant Bisiklet 2.399 TL

Gölgelikli Salıncak 3.199 TL

Buzluk Termos 32 L 1.099 TL

Buzluk Termos 25 L 999 TL

4 Kişilik Otomatik Kamp Çadırı 1.299 TL

4 Kişilik Manuel Kamp Çadırı 999 TL

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