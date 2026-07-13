Zirvenin zirvesi

Türkiye, küresel siyasetin ve güvenliğin kalbi niteliğindeki NATO Devlet ve Hükûmet Başkanları Zirvesi'nin 36'ncısına ev sahipliği yaptı. Devlet başkanlarının kıyafetleri, karşılamalarda mehter sürprizi, Türk Yıldızları gösterisi ve Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki akşam yemeği... gibi her detayı merakla konuştuk. Dünyanın dört bir yanından gelen yabancı medya mensupları da ülkelerine sayısız olumlu haber geçti. Bazı kesimler zirve bütçesinden dem vurup sığ görüşler yansıtsa da, zirvenin getirdikleri götürdüklerini kat kat karşılayacak bir iz bıraktı...

Başkent Ankara'da gerçekleşen organizasyon için altyapıdan yolların yapımına, havalimanı düzenlemelerinden güvenlik ve ağırlama kalemlerine kadar toplam resmî harcamanın 11 milyar 579 milyon 319 bin TL olduğu açıklandı. Gider bu.

Gelelim bu harcamanın getirdiği tarihî kazanımlara...

Türkiye bundan 22 yıl önce de bu zirveye ev sahipliği yapmıştı; ancak o gün mühimmattan öteye gidemeyen savunmadaki yerlilik oranımız bugün %80’e ulaştı. Konuk liderler, Savunma Sanayii Başkanlığı'nın (SSB) açtığı sergide bu gücü yakından gördü. Zirve vesilesiyle savunma sektöründe 50 milyar doları aşan devasa bir iş bağlantısı ekosistemi oluştu. ASELSAN, TÜBİTAK, BAYKAR ve TUSAŞ gibi gururlarımızın imzaladığı anlaşmalar, ülkemize doğrudan yüksek katma değerli ihracat geliri olarak dönecek.

NATO bir savunma paktı olsa da ekonomik katkısı askerî alanla sınırlı kalmadı. Toplam ekonomik büyüklüğü 70 trilyon doları bulan müttefik ülkelerin delegasyonları Ankara'da ağırlanırken, kentteki oteller yüzde 100 doluluk oranına ulaştı. Yaklaşık 10 bin delege ve basın mensubunun sağladığı bu hareketlilik, taksicisinden restoranlara kadar geniş bir hizmet yelpazesine milyarlarca liralık doğrudan canlılık getirdi. Son yıllarda turizmi 12 aya ve 81 ile yaymaya çalışan Kültür ve Turizm Bakanlığı da zirveden büyük bir küresel reklam payı elde etti. Dış medyada milyonlarca dolar verilse sağlanamayacak tanıtım etkisi gerçekleşti. Siyasetin soğuk yüzü, Türk misafirperverliğinin eşlik ettiği sofralarda; Tokat'ın asma yaprağından Denizli'nin yanık yoğurduna, Ege'nin enginarından Anadolu pidelerine, Kayseri mantısından Trabzon tereyağına uzanan bir gastronomi şöleniyle kırıldı.

Tek bir aksiliğin çıkmadığı, kusursuz işleyen bu dev organizasyon, Türkiye'nin kongre, ağırlama ve lojistik gücünü dünyaya kanıtladı. Bu başarı sayesinde Türkiye; normal turistin 4-5 katı döviz bırakan kongre turizminde kesinlikle vites yükseltecek. Aynı zamanda kilogram başına 1,5 dolar olan ihracat değerimizi, savunma sanayisinin kilogram başına 65 doları bulan yüksek katma değerli gücüyle daha da yukarı taşıyacaktır.

Kıyafet seçimlerinin fısıldadığı...

36. NATO Zirvesi, liderlerin ve lider eşlerinin kıyafet, renk ve ayakkabı seçimleriyle de konuşuldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın akşam yemeğindeki gece mavisi kıyafet seçimi, geleneksel Türk motifleri ile modern diplomatik zarafetin harmanlanmış hâliydi. Baktım da, gece mavisi, uluslararası diplomaside güven, ciddiyet ve devlet itibarını temsil eden en güçlü aristokratik renklerden biriymiş. "Kıyafetteki pelerin detayı modern bir duruşun yanı sıra resmî ev sahibi ünvanını güçlendiren bir katkı sunmuş" diye yorumlanmış modacılar tarafından...

Gelelim Arnavutluk Başbakanı Edi Rama'nın küresel zirvelerdeki beyaz spor ayakkabı seçimine... Bu kişisel bir konfor tercihi gibi görünse de aslında Arnavutluk'un tekstil ve ayakkabı üretim gücünü dünyaya pazarlamak için yürüttüğü bilinçli bir 'ekonomik diplomasi' örneği. Eski millî bir basketbolcu olan Rama, 'Made in Albania' markasını tanıtmak, ülkesinin dünyaca ünlü dev markalarına üretim yaptığını açıkça vurgulamak için yapıyor bunu. Tekstil ve ayakkabı, Arnavutluk'un en önemli lokomotif sektörü. Ülkenin 3,5-4 milyar dolarlık toplam ihracatının yüzde 30'unu bu sektör karşılıyor. Sektörde faaliyet gösteren 875'i aşkın firma, sanayinin millî gelirdeki yüzde 25'lik payında büyük rol oynuyor. İstihdamın da çok büyük bir bölümünü sırtlayan bu firmalar, İtalya başta olmak üzere birçok Avrupa ülkesine fason üretim ve satış gerçekleştiriyor.

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