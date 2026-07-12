Kastamonu’da tarım ilacıyla ilaçlanan ağaçtan topladıkları kirazları yiyen Derin çiftinden ikinci acı haber geldi. Meyveyi yedikten hemen sonra hastaneye kaldırılan ve eşi Ahmet Derin'i 9 gün önce toprağa veren Rahime Derin de doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olay, Kastamonu'nun Tosya ilçesine bağlı Karabey köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ahmet Derin ile eşi Rahime Derin ağaçtan topladıkları kirazı yedikten bir süre sonra rahatsızlandı.

Yakınlarının ihbarı üzerine köye gelen sağlık ekiplerince Tosya Devlet Hastanesi'ne kaldırılan çift, burada yapılan ilk müdahalenin ardından Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Dalından kopardıkları kiraz sonları oldu! Karı koca 9 gün arayla hayatını kaybetti

9 GÜN ARAYLA VEFAT ETTİLER

Tedavi altına alınan Ahmet Derin, doktorların tüm müdahalelerine rağmen 3 Temmuz'da hayatını kaybetti. Hastanede tedavisi süren Rahime Derin ise dün hayatını kaybetti.

Dalından kopardıkları kiraz sonları oldu! Karı koca 9 gün arayla hayatını kaybetti

NEDENİ ORTAYA ÇIKTI

Rahatsızlanan çiftin kiraz yediği ağacın olaydan yaklaşık 15 gün önce tarım ilacıyla ilaçlandığı öğrenildi. Çiftin ilaçlama yapılan ağaçtan topladıkları kirazlar sebebiyle zehirlenmiş olabileceği değerlendiriliyor.

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