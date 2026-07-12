Dalından kopardıkları kiraz sonları oldu! Karı koca 9 gün arayla hayatını kaybetti
Kastamonu’da tarım ilacıyla ilaçlanan ağaçtan topladıkları kirazları yiyen Derin çiftinden ikinci acı haber geldi. Meyveyi yedikten hemen sonra hastaneye kaldırılan ve eşi Ahmet Derin'i 9 gün önce toprağa veren Rahime Derin de doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
- Olay, Kastamonu'nun Tosya ilçesine bağlı Karabey köyünde meydana geldi.
- Ahmet Derin ve eşi Rahime Derin ağaçtan topladıkları kirazı yedikten sonra rahatsızlandı.
- Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan çift, ilk müdahalenin ardından Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.
- Ahmet Derin 3 Temmuz'da hayatını kaybetti.
- Rahime Derin de tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
- Çiftin zehirlenmiş olabileceği değerlendirilen kirazların, olaydan yaklaşık 15 gün önce tarım ilacıyla ilaçlanan bir ağaçtan toplandığı öğrenildi.
Olay, Kastamonu'nun Tosya ilçesine bağlı Karabey köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ahmet Derin ile eşi Rahime Derin ağaçtan topladıkları kirazı yedikten bir süre sonra rahatsızlandı.
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Yakınlarının ihbarı üzerine köye gelen sağlık ekiplerince Tosya Devlet Hastanesi'ne kaldırılan çift, burada yapılan ilk müdahalenin ardından Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.
9 GÜN ARAYLA VEFAT ETTİLER
Tedavi altına alınan Ahmet Derin, doktorların tüm müdahalelerine rağmen 3 Temmuz'da hayatını kaybetti. Hastanede tedavisi süren Rahime Derin ise dün hayatını kaybetti.
NEDENİ ORTAYA ÇIKTI
Rahatsızlanan çiftin kiraz yediği ağacın olaydan yaklaşık 15 gün önce tarım ilacıyla ilaçlandığı öğrenildi. Çiftin ilaçlama yapılan ağaçtan topladıkları kirazlar sebebiyle zehirlenmiş olabileceği değerlendiriliyor.