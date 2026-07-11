Karakaş'ın aktardığına göre, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) uygulamasında 18 yaşından önce sigortalı olanların emeklilikte esas alınan sigortalılık süresi, 18 yaşını doldurdukları tarihten itibaren başlıyor. Buna karşın 18 yaşından önce ödenen uzun vadeli sigorta primleri geçerliliğini koruyor ve emeklilik hesabındaki prim ödeme gün sayısına dahil ediliyor.

Karakaş, iş ve sosyal güvenlik mevzuatına göre çocukların eğitimlerini aksatmayacak hafif işlerde çalıştırılabileceğini, hizmet akdiyle fiilen çalışan çocukların ise yaşlarına bakılmaksızın SSK (4/1-a) kapsamında sigortalı yapılmasının yasal zorunluluk olduğunu belirtti.

"Kademe kapsamında yer almak için 09.09.1999-30.04.2008 döneminde sigorta girişinin ve primlerinin bulunması elzem. Bu noktada kanunun çizdiği hudutları iyi bilmek, beyhude beklentilerin önüne geçer.

Kademe bekleyenlerde EYT’lilerde olduğu gib i “sigortalılık süresi” şartı bulunmadığından kanaatimce 18 yaşından önceki geçerli olan sigortalılık süreleri de yasal olarak kademelendirme yapılması hâlinde esas alınacaktır"

"Bağ-Kur (4/1-b) ve Emekli Sandığı (4/1-c) cephesinde ise mesele daha farklı bir hukuki boyut kazanmaktadır. Bir meslek veya sanat okulunu bitirip hayata erken atılan mahir gençlerimiz için kanun bir kapı aralamıştır.

Karakaş, Bağ-Kur (4/1-b) ve Emekli Sandığı (4/1-c) kapsamındaki sigortalılar için farklı hükümler bulunduğunu ise şu sözlerle anlattı:

Türk Medenî Kanunu hükümlerine istinaden, mahkeme marifetiyle ergen kılınan (kaza-i rüşt kararı alan) ve kendi tahsiliyle ilgili bir işte bilfiil istihdam edilenler için 18 yaş şartı aranmaz.

1 NİSAN 1981 ÖNCESİ SİGORTA GİRİŞİNE DİKKAT

Karakaş yazısında, 1 Nisan 1981 tarihinden önce sigorta tescili bulunan kişiler için de önemli bir istisna bulunduğu vurguladı:

"Sosyal güvenlik hukukunda geçmişe doğru yürüyen kurallar, bazen ezber bozar. 18 yaş uygulaması, malullük ve ölüm aylığı taleplerinde esnetilmiştir. Yani zamansız bir dertle iş kazası-meslek hastalığı geçiren veya vefat eden genç sigortalının geride kalanları için daha esnek uygulamalar olabilmektedir.

Daha da mühimi, maziye uzanan köklü bir istisnadır. 1 Nisan 1981 tarihinden evvel tescili yapılmış olan kadim sigortalılar için 18 yaş barajı tamamen hükümsüzdür. Yani bu tarih öncesinde sigortalılık başlangıcı varsa sigortalılık başlangıcı da aynı tarihte başlar. 01 Nisan 1981 tarihinden sonra sigorta girişi olanların ise böyle bir ayrıcalığı bulunmamaktadır.

Ancak 18 yaşını doldurmaları hâlinde sigortalılık süreleri başlamaktadır. Eski SSK/506 sayılı Kanun dönemine tabi olanların emeklilik şartları (yaş, gün, süre) ilk işe giriş tarihine göre tespit edilirken, nihai tahsis (aylık bağlama) talebinde 18 yaş sınırının dolup dolmadığı süzgeçten geçirilir"