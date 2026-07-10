Wimbledon 2026'da erkekler teklerde final yolunda gözler yarı final karşılaşmalarına çevrildi. Dünya 1 numarası Jannik Sinner ile 24 Grand Slam şampiyonu Novak Djokovic'in karşı karşıya geleceği dev mücadele öncesinde maçın yayın bilgileri ve başlangıç saati tenisseverlerin gündeminde yer alıyor.

Sezonun üçüncü Grand Slam turnuvası Wimbledon'da yarı final heyecanı yaşanıyor. Son şampiyon Jannik Sinner ile kariyerinin 25. Grand Slam şampiyonluğunu hedefleyen Novak Djokovic, final bileti için kozlarını paylaşacak. İki yıldız raketin kritik mücadelesi öncesinde maçın programı ve canlı yayın bilgileri araştırılıyor.

JANNİK SİNNER-NOVAK DJOKOVİC MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Jannik Sinner ile Novak Djokovic arasındaki Wimbledon 2026 erkekler tekler yarı final karşılaşması 10 Temmuz Cuma günü oynanacak. Mücadele, Merkez Kort'taki ilk yarı finalin tamamlanmasının ardından başlayacak. Karşılaşmanın TSİ yaklaşık 18.30'da başlaması bekleniyor.

Jannik Sinner-Novak Djokovic maçı hangi kanalda, saat kaçta? 2026 Wimbledonda yarı final mücadelesi

İki tenisçi Wimbledon'da üst üste ikinci kez yarı finalde karşı karşıya geliyor. Son şampiyon Sinner, bu yıl turnuvada ilk tur dışında set kaybetmeden son dörde yükselirken; Djokovic ise çeyrek finalde Felix Auger-Aliassime'yi beş saatten uzun süren zorlu mücadelenin ardından eleyerek yarı finale çıktı. Sinner ikili rekabette 6-5 önde bulunurken, Djokovic rakibini bu yıl Avustralya Açık yarı finalinde mağlup etmeyi başarmıştı.

Jannik Sinner-Novak Djokovic maçı hangi kanalda, saat kaçta? 2026 Wimbledonda yarı final mücadelesi

JANNİK SİNNER-NOVAK DJOKOVİC MAÇI HANGİ KANALDA?

Wimbledon yarı finalinde oynanacak Jannik Sinner-Novak Djokovic mücadelesi Türkiye'de TRT Spor Yıldız, S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak. Karşılaşma, Merkez Kort'taki ilk yarı final maçının ardından başlayacağı için başlangıç saati ilk karşılaşmanın süresine göre değişebilecek.

Jannik Sinner-Novak Djokovic maçı hangi kanalda, saat kaçta? 2026 Wimbledonda yarı final mücadelesi

Kazanan tenisçi, Wimbledon 2026 erkekler tekler finalinde Alexander Zverev-Arthur Fery eşleşmesinin galibiyle karşı karşıya gelecek. Turnuvanın son şampiyonu unvanını korumak isteyen Sinner ile Wimbledon'da sekizinci şampiyonluğunu ve rekor niteliğindeki 25. Grand Slam zaferini hedefleyen Djokovic arasındaki mücadele, turnuvanın en dikkat çeken karşılaşmalarından biri olarak gösteriliyor.

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