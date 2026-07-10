Birleşik Arap Emirlikleri merkezli telekomünikasyon şirketi e& Group, İngiliz telekom devi Vodafone'daki yüzde 16,2'lik hissesini yaklaşık 5,95 milyar dolar karşılığında Fransız milyarder Xavier Niel'in ailesine ait yatırım şirketi Vega'ya satıyor. Böylece Vega, Vodafone'da en büyük hissedar olacak. Satış işlemiyle e& Group, yaklaşık 1,3 milyar dolar net nakit getirisi elde edecek.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) merkezli telekomünikasyon şirketi e& Group, İngiliz telekom devi Vodafone'daki tüm hissesini yaklaşık 5,95 milyar dolar karşılığında satmak üzere anlaşmaya vardığını açıkladı.

e&, eski adıyla Emirates Telecommunications Group, elindeki yaklaşık 3,95 milyar Vodafone hissesini, Fransız milyarder Xavier Niel'in ailesi tarafından kontrol edilen yatırım şirketi Vega'ya devredecek.

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SATIŞ VODAFONE'UN YÜZDE KAÇINI KAPSIYOR?

Söz konusu hisseler, Vodafone'un çıkarılmış sermayesinin yüzde 16,21'ini, oy haklarının ise yüzde 17,13'ünü temsil ediyor.

Anlaşma kapsamında Vodafone hisseleri 112,5 peni üzerinden değerlenirken, bunun yaklaşık 110,5'u nakit, 2,02'si ise nihai temettü ödemesinden oluşuyor. Satış fiyatı, anlaşma öncesindeki Vodafone hisse fiyatına göre yaklaşık yüzde 13 primli seviyede gerçekleşti.

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1,3 MİLYAR DOLARLIK NET NAKİT GETİRİ

Şirket, işlemin tamamlanmasının ardından yaklaşık 4,7 milyar BAE dirhemi (1,3 milyar dolar) tutarında net nakit getirisi elde etmeyi beklediğini bildirdi.

Düzenleyici kurum onaylarının tamamlanmasına kadar Vodafone hisseleri, blok satış yöntemiyle üç farklı finans kuruluşuna devredilecek.

VODAFONE YÖNETİMİNDEN DE AYRILDI

Satış anlaşmasının ardından e&, Vodafone ile arasındaki ilişki anlaşmasını feshetti. Ayrıca şirketi Vodafone yönetim kurulunda temsil eden üye de görevinden ayrıldı.

Bu satışla birlikte e&, Vodafone'daki yatırımlarını tamamen sonlandırırken, Fransız milyarder Xavier Niel'in ailesinin kontrolündeki Vega ise İngiliz telekom şirketindeki önemli hissedarlar arasına katılacak.

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