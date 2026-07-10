Ankara'da düzenlenen NATO Zirvesi sonrası dikkatleri üzerine çeken İzlanda Başbakanı Kristrun Frostadottir'in sosyal medyada takipçi sayısı da hızla artıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğinde Ankara'da düzenlenen 36.⁠ ⁠NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi sona erse de yankıları devam ediyor.

DİKKATLERİ ÜZERİNE ÇEKTİ

Zirvede birçok detay öne çıkarken, bir lider ise dünyanın gündemine oturdu. 38 yaşındaki İzlanda Başbakanı Kristrun Frostadottir, zarifliği ve giyim tarzıyla bir anda dikkatleri üzerine çekti.

NATO Zirvesi sonrası dünya onu konuşuyor! Takipçi sayısı 100 bine dayandı

SOSYAL MEDYADA TAKİPÇİ SAYISI FIRLADI

Genç Başbakan'ın sosyal medyada da yükselişi sürdü. Başbakan Frostadottir'in NATO Zirvesi başlarken Instagram'da 40 binlerde olan takipçi sayısı sadece iki günde iki kat artarak 100 bine dayandı.

Bir anda popülerleşen Frostadottir'in takipçi sayısında artışın devam etmesi bekleniyor.

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