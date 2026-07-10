MAHMUT EKİNCİ
NATO Zirvesi sonrası dünya onu konuşuyor! Takipçi sayısı 100 bine dayandı
Ankara'da düzenlenen NATO Zirvesi sonrası dikkatleri üzerine çeken İzlanda Başbakanı Kristrun Frostadottir'in sosyal medyada takipçi sayısı da hızla artıyor.
Özetle DinleNATO Zirvesi sonrası dünya onu konuşuyor! Takipçi ...
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Gündem 3 dk önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ev sahipliğinde Ankara'da düzenlenen 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nde İzlanda Başbakanı Kristrun Frostadottir, giyim tarzı ve zarifliğiyle dikkat çekti.
- 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi Ankara'da düzenlendi.
- Zirveye ev sahipliği yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dı.
- Zirvede öne çıkan liderlerden biri 38 yaşındaki İzlanda Başbakanı Kristrun Frostadottir oldu.
- Frostadottir, zarifliği ve giyim tarzıyla dikkat çekti.
- Frostadottir'in sosyal medyadaki takipçi sayısı NATO Zirvesi'nin başlamasıyla arttı.
- Zirve başlarken Instagram'da 40 bin civarında olan takipçi sayısı iki günde 100 bine yaklaştı.
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğinde Ankara'da düzenlenen 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi sona erse de yankıları devam ediyor.
DİKKATLERİ ÜZERİNE ÇEKTİ
Zirvede birçok detay öne çıkarken, bir lider ise dünyanın gündemine oturdu. 38 yaşındaki İzlanda Başbakanı Kristrun Frostadottir, zarifliği ve giyim tarzıyla bir anda dikkatleri üzerine çekti.
SOSYAL MEDYADA TAKİPÇİ SAYISI FIRLADI
Genç Başbakan'ın sosyal medyada da yükselişi sürdü. Başbakan Frostadottir'in NATO Zirvesi başlarken Instagram'da 40 binlerde olan takipçi sayısı sadece iki günde iki kat artarak 100 bine dayandı.
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Bir anda popülerleşen Frostadottir'in takipçi sayısında artışın devam etmesi bekleniyor.
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