Magazin dünyasının örnek çiftleri arasında gösterilen Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer Tatlıtuğ hakkında dikkat çeken bir iddia gündeme geldi. 2022 yılında ilk çocukları Kurt Efe'yi kucaklarına alarak anne-baba olma mutluluğunu yaşayan ünlü çiftin şimdi ikinci kez aynı heyecanı yaşamaya hazırlandığı öne sürüldü.

Sabah gazetesi yazarı Bülent Cankurt'un kulis bilgilerine dayandırdığı habere göre, Başak Dizer Tatlıtuğ'un yaklaşık beş aylık hamile olduğu öne sürüldü. Henüz çift tarafından doğrulanmayan iddia, kısa sürede magazin gündeminin en çok konuşulan başlıklarından biri haline geldi.

KURT EFE’YE KARDEŞ GELİYOR

Şubat 2016'da Paris'te dünyaevine giren Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer Tatlıtuğ, uzun yıllar çocuk sahibi olmayı istediklerini dile getirmiş, Nisan 2022'de oğulları Kurt Efe'nin doğumuyla büyük mutluluk yaşamıştı. Gözlerden uzak ve sakin bir aile yaşamını tercih eden çiftin, şimdi ailelerini bir kez daha büyütmeye hazırlandığı öne sürülüyor.

Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer’e ikinci bebek müjdesi! Cinsiyeti de belli oldu

KIZ BEBEK BEKLİYORLAR

Haberde yer alan bilgilere göre, çiftin ikinci bebeklerinin cinsiyeti de belli oldu. İddiaya göre Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer Tatlıtuğ bu kez bir kız çocuk sahibi olacak. Böylece Kurt Efe'nin de bir kız kardeşi olacağı öne sürüldü.

AÇIKLAMA GELMEDİ

Öte yandan, ilk çocuğunu 45 yaşında dünyaya getiren Başak Dizer Tatlıtuğ'un, iddiaların doğru çıkması halinde 49 yaşında ikinci kez annelik heyecanı yaşayacağı belirtildi. Ancak ünlü çiftten hamilelik iddialarına ilişkin şu ana kadar herhangi bir resmi açıklama yapılmadı. Bu nedenle söz konusu bilgiler şimdilik kulis iddiası olarak değerlendiriliyor.

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