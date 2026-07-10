Borsa İstanbul endeksi son işlem günü öncesinde bu hafta %-2,17 değer kaybederken; BİST 100 kapsamındaki hisselerde düşüşün boyutu %-25 seviyesine kadar ulaştı. Orta Doğu’daki riskler, şahin FED ve MSCI'ın ardından S&P’nin uyarıları borsada risk iştahını düşürüyor. Analistler, endekste 14.000’i kritik destek olarak gösteriyor. Yükseliş trendi için ise 14.600 direncinin aşılması gerektiği vurgulanıyor.

TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi- Borsa İstanbul’da BİST 100 endeksi bu haftanın 4 işlem gününde %-2,17 değer kaybetti. Endeks perşembe günü işlemlerinde 14.105 puandan kapanış yaptı.

Yapı Kredi tarafından yapılan analizde, haftanın son işlem gününde borsada 14.000 desteğinde dengelenme çabası hakim olabileceği aktarılarak, “Perşembe günü satıcılı bir seyir izleyen piyasada, BİST 100 Endeksi günü %-0,60 oranında değer kaybıyla tamamladı. Yükseliş denemelerinin 14.600 ara direnç noktasını aşmakta zayıf kaldığı piyasada, 14.400 ara desteğinin kırılmasıyla birlikte satış baskısı devam ediyor” denildi.

BU SEVİYELERE DİKKAT

Kısa vadeli teknik resmin yeniden zayıflama sinyali ürettiği aktarılan analizde “Haftanın son işlem gününde bir alt destek noktası olarak izlediğimiz 14.000 seviyesini koruma çabası devam edecek. Bunu önemli olacağını düşünüyoruz. 14.400 altında oluşan zayıflama sinyalinin ardından piyasanın 14.000 desteğini aşağı kırması durumunda, satış baskının derinleşme riski unutulmamalıdır. Böyle bir gelişmenin endekste 13.500 riskini oluşturabileceği göz önünde bulundurulmalı” uyarısında bulunuldu.

Analizde, endeksin yeniden bir yükseliş potansiyeli oluşturabilmesi için ise 14.600 direncinin aşılması gerektiği vurgulandı.

Hisselerde düşüş %25’e ulaştı! Borsayı frenleyen 3 sebep

BORSA NEDEN DÜŞÜYOR?

Analistler, borsayı son dönemde baskı altına alan 3 gelişmeyi şöyle sıralıyor:

Orta Doğu’da gerilimin tırmanması, petrol fiyatlarını yükseltti. 76,50 dolara çıkan petrol bu hafta %6’nın üzerinde prim yaptı. Enflasyon ve cari denge için bu durum, risk iştahını düşürdü.

Son açıklanan FED tutunakları “daha şahin” bir görünüm sundu. Eylülde faiz artışı beklentisi %60 ihtimalle fiyatlanıyor. Gelişmekte olan piyasalar da kısmi olarak bu gelişmenin baskısı altında kalıyor.

MSCI'ın ardından S&P’nin de Türkiye'yi “sınıf değişikliği” sebebiyle izleme listesine aldığını açıklaması, endekste yükselişi frenliyor. Bu gelişme özellikle yabancı yatırımcı nezdinde takip ediliyor.

KAYIPLAR YÜZDE 25’E VARDI

BİST 100 kapsamındaki şirketlere bakıldığında bu haftanın 4 işlem gününde %10,57, FENER %9,86 ve ODINE %9,25 primle piyasadan pozitifi ayrışan hisseler oldu.

Buna karşılık en çok değer kaybedenler arasında BALSU %-25,00, IZENR %-19,67, MIATK %-15,48 düşüşle öne çıktı.

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