NATO Zirvesi kadar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderlere hediye ettiği isim işlemeli özel yapım revolver (altıpatlar) model silah da gündem oldu. Bazı liderler katı gümrük kuralları nedeniyle silahı ülkelerine sokamazken, Slovakya Cumhurbaşkanı Pellegrini gazetecilere

7-8 Temmuz'da Ankara'da gerçekleştirilen 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi, başarılı geçmesinin yanı sıra Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın zirveye katılan liderlere sunduğu hediyelerle de gündemden düşmüyor.

AVRUPA'DA OLAY OLAN HEDİYE

Erdoğan, NATO Liderler Zirvesi'nde devlet başkanlarına isim işlemeli özel yapım revolver (altıpatlar) model silah ve 5 mermi hediye etti. Avrupalı liderlerin ülkelerinde de en çok konuşulan konuların başında gelen bu hediye, bazı ülkelerdeki katı gümrük kuralları nedeniyle olay oldu.

Belçika Başbakanı Bart De Wever silahı havaalanı polisine teslim ederken, Polonya ise revolveri gümrükte bekletiyor. Hollanda ve İsveç hediyeleri Ankara'daki büyükelçiliklerinde muhafaza ederken, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni revolveri Başbakanlık'ta saklıyor. Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ise askeri müzeye bağışlamayı planlıyor.

İNGİLTERE VE HOLLANDA TABANCALARI ETKİSİZ HALE GETİRECEK

İngiltere Başbakanı Keir Starmer'ın ise revolver tabancayı Türkiye'deki Britanyalı yetkililerin muhafazasına bıraktığı bildirildi. Tabancanın İngiltere'ye gönderilmeden önce etkisiz hale getirileceği öğrenildi.

Hollanda ve İsveç başbakanlarının ofisleri, hediye edilen tabancaların Ankara'daki büyükelçiliklerine götürüldüğünü duyurdu. Hollanda'nın tabancası etkisiz hale getirildikten sonra, İsveç'in tabancası ise ithalat sürecinin tamamlanmasının ardından ülkeye gönderilecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğanın hediyesini tek tek gazetecilere gösterdi

AHŞAP KUTUSUNDAN ÇIKARIP GÖSTERDİ

Liderlerin açıklamaları takip edilirken Slovakya Cumhurbaşkanı Peter Pellegrini, zirve dönüşünde makam uçağında gazetecilere Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendisine hediye ettiği özel yapım revolveri tanıttı.

Cumhurbaşkanı Erdoğanın hediyesini tek tek gazetecilere gösterdi

Görüntülerde Pellegrini'nin ahşap kutuyu açarak revolveri gazetecilere gösterdiği, silahı eline alıp incelediği ve kutu içerisindeki isim işlemeli plaketi de tanıttığı görülüyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğanın hediyesini tek tek gazetecilere gösterdi

Haberle İlgili Daha Fazlası