Başarıyla tamamlanan NATO Zirvesi sırasında İspanya'ya tatile giden Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner, tepkileri üzerine çekti. Bir açıklama yayınlayan Güner, tatilini kendi bütçesiyle karşıladığını belirtip "Çağrılmadığım/görevlendirilmediğim böylesi bir organizasyonda yer almam elbette mümkün değildir" dedi.

7-8 Temmuz'da Ankara'da başarılı bir şekilde gerçekleştirilen 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi, tüm dünyada adından söz ettirdi.

Misafirlerin karşılanmasından yapılan gösterileri, sunulan yemeklerden basına ayrılan bölümlere kadar birçok detayıyla dikkat çeken zirve; tamamlanmasının ardından bile halen manşetlerde kendine yer buluyor.

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KENTTEN AYRILMASI TEPKİ ÇEKTİ

Gelişmeler dikkatle takip edilirken NATO Zirvesi esnasında şehrin en önemli ilçelerinden Çankaya’nın CHP'li Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner’in tatilde olması gündem oldu.

Güner'in İspanya'da olduğunun ortaya çıkması, bazı kullanıcıların tepkisini çekti. Kullanıcıların bir kısmı böyle önemli bir organizasyon sürecinde belediye başkanının ilçesinin başında olması gerektiğini belirtti.

NATO Zirvesi varken İspanya'ya tatile gitmişti! Çankaya Belediye Başkanı kendini böyle savundu

"TATİLİMİ KENDİ BÜTÇEMLE GERÇEKLEŞTİRDİM"

Tepkilere cevap veren Güner ise sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı: Niyetleri apaçık belli olan bir grup tarafından günlerdir NATO zirvesinde nerede olduğum, zirveye neden katılmadığım, hatta tatile gidip gitmediğim tartışılıyor. Akıl ve iyi niyet sınırlarını zorlayan bu iddiaları milletimizin vicdanına havale ediyorum.

Bugüne kadar yurtiçi/yurtdışı tüm seyahatlerimi kendi bütçemle gerçekleştirdim. Tüm seyahatlerden önce resmi kurumlarımızı bilgilendirip izin yazımı yazarak vekâlet bıraktım. Nerede olduğumu ve nerede istenirse orada olacağımı Devletimizin bütün kurumları bilir.

"ÇAĞRILMADIĞIM ORGANİZASYONA KATILMAM MÜMKÜN DEĞİLDİR"

NATO zirvesine kimlerin katılacağı veya görev alacağı ise yine Devletimizin ilgili kurumları tarafından belirlenmektedir. Çağrılmadığım/görevlendirilmediğim böylesi bir organizasyonda yer almam elbette mümkün değildir. Çankaya Belediyesi sadece NATO gibi uluslararası etkinlikler kapsamında değil, yılın her günü 24 saat görev başındadır. Konuk ettiğimiz tüm misafirlerimizi Çankaya’dan ve ülkemizden sorunsuz uğurlamaktan mutluluk duyuyor, Çankayalılara hizmet etmenin ise en büyük gurur olduğunu belirtirken, tek gündemimizin milletimize hizmet olduğunu kamuoyunun bilgisine sunuyorum."

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HÜSEYİN CAN GÜNER KİMDİR?

1993 yılında Ankara'da doğdu. Avukat, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden 2015 yılında mezun oldu. Cumhuriyet Halk Partisi'ne 2012 yılında kaydoldu.

Ankara İl Gençlik Kolları Üniversite Komisyonunda, Sosyal Demokrat Öğrenciler örgütlenmesinde ve Çankaya İlçe Gençlik Kolunda çalışmalar yürüttü.

2013-2014 yıllarında Etimesgut Gençlik Kolu Başkanlığı görevinde bulundu. 2014-2016 yılları arasında Genel Merkez Yerel Yönetimler Komisyonunda görev aldı. 2018-2020 yılları arasında CHP Çankaya İlçe Başkan Yardımcısı olarak görev yaptı.

2020-2023 yılları arasında CHP’yi temsilen Çankaya İlçe Seçim Kurulu üyeliğinde bulundu. 14 Mayıs 2023 Milletvekili Genel Seçimlerinde Ankara 1. Bölge 11. Sıra Milletvekili Adayı oldu. 4-5 Kasım 2023 tarihinde gerçekleştirilen 38. Olağan Kurultay’da CHP Parti Meclisi Üyesi seçildi.

İkinci Yüzyıl Dergisi Yayın Kurulu Üyeliği ve Türkiye Tenis Federasyonu Disiplin Kurulu Üyeliği görevlerinde bulundu.

Sosyal Demokrat Belediyeler Derneği'nin örgütlenme ve gelişiminde ve Sosyal Demokrat Kamu İşverenleri Sendikası'nın kuruluşunda görev aldı. 2021-2023 yılları arasında SODEMSEN Hukuk Müşavirliği görevinde bulundu. 2024 yılından itibaren SODEMSEN Başkanlığı görevini yürütmektedir.

Sosyal Demokrasi Derneği ve Sosyal Demokrat Avukatlar Derneği üyesidir. Ayrıca İç Anadolu Belediyeler Birliği Encümen üyesidir.

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