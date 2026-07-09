Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında milyonlarca öğrencinin heyecanla beklediği sonuçlar için geri sayım sona eriyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan 2026 sınav takvimi doğrultusunda sonuçların açıklanacağı tarih kesinleşirken, öğrenciler "LGS sonuçları saat kaçta açıklanacak?" sorusuna cevap arıyor.

LGS sonuçlarının ilan edilmesinin ardından tercih süreci başlayacak ve adaylar puanlarına göre lise tercihlerini gerçekleştirecek. Peki, LGS saat kaçta açıklanacak? İşte 2026 LGS sonuç tarihi, tercih takvimi ve yerleştirme sürecine ilişkin merak edilen ayrıntılar...

LGS saat kaçta açıklanacak? Liselere Geçiş Sistemi (LGS) tercih dönemi başlıyor

LGS SONUÇLARI SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2026 sınav takvimine göre LGS sonuçları 10 Temmuz 2026 Cuma günü erişime açılacak. Sonuçlar meb.gov.tr üzerinden ilan edilecek.

Bakanlık tarafından sonuçların açıklanacağı kesin saat duyurulmadı. Ancak geçen yıl LGS sonuçları 11 Temmuz 2025 tarihinde saat 10.00'da açıklanmıştı. Bu nedenle öğrenciler, sonuçların sabah saatlerinde erişime açılmasını bekliyor.

LGS saat kaçta açıklanacak? Liselere Geçiş Sistemi (LGS) tercih dönemi başlıyor

LGS SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLECEK?

2026 LGS sonuçları, Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi internet sitesi olan meb.gov.tr üzerinden sorgulanabilecek. Öğrenciler, sonuç belgelerine elektronik ortamda ulaşabilecek.

LGS saat kaçta açıklanacak? Liselere Geçiş Sistemi (LGS) tercih dönemi başlıyor

LGS TERCİH DÖNEMİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

LGS sonuçlarının açıklanmasının ardından tercih süreci 13 Temmuz 2026 tarihinde başlayacak ve 24 Temmuz 2026 tarihine kadar devam edecek.

Yerleştirme sonuçları ile boş kontenjanlar ise 5 Ağustos 2026 tarihinde ilan edilecek.

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