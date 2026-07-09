Merkezi sınav sonuçlarına kısa bir süre kala "kılavuz" paylaşımı geldi. Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezî sınavın ardından başlayacak tercih sürecinde öğrenci ve ailelerine kapsamlı bilgi verilmesi amacıyla hazırlanan "Tercih Süreci Öğrenci ve Veli Bilgilendirme Kılavuzu" yayımlandı.

LGS kapsamındaki merkezî sınavın sonuçları yarın (10 Temmuz 2026) açıklanacak. Sonuçların açıklanması ardından öğrenciler ve velileri tercih süreci bekliyor. MEB Özel Eğitim ve Rehberlik Genel Müdürlüğü tarafından, LGS tercih sürecinde hazırlıklara ilişkin ailelere ve öğrencilere kapsamlı bilgiler verilmesi amacıyla hazırlanan kılavuz yayımlandı.

"Tercih Süreci Öğrenci ve Veli Bilgilendirme Kılavuzu"nda yerleştirme takvimi, yerleştirme türleri tablosu, tercih sistemi, okul türleri, tercih işlemleri ve tercih işlemlerine ilişkin öneri ile hatırlatmalar gibi detaylı başlıklar yer alıyor.

Fen lisesi, sosyal bilimler lisesi, Anadolu lisesi, Anadolu imam hatip lisesi, mesleki ve teknik Anadolu lisesi, güzel sanatlar lisesi ve spor lisesi gibi okul türlerine ilişkin kapsamlı bilgilerin bulunduğu kılavuzda, tercih kontrol listesi de bulunuyor. Sınav sonuçlarının açıklanmasıyla Ortaöğretime Geçiş Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu da yayımlanacak ve liselere yerleştirme süreci başlayacak.

LGS Tercih Öğrenci ve Veli Bilgilendirme Kılavuzu yayımlandı! Liselere tercih (yerleştirme) başvuruları ne zaman?



LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN?

Tercih işlemleri, 13-24 Temmuz 2026 tarihleri arasında yapılacak. Yerleştirme sonuçları ve boş kontenjanlar 5 Ağustos 2026'te ilan edilecek. Yerleştirmeye esas 1 ve 2. nakil tercih başvuruları ve sonuçları, 5-14 Ağustos 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

LGS Tercih Öğrenci ve Veli Bilgilendirme Kılavuzu yayımlandı! Liselere tercih (yerleştirme) başvuruları ne zaman?

LİSELERE YERLEİŞTİRME SÜRECİ

Kılavuzda, liselere yerleştirmelerde öğrenci ve velilere yardımcı olunması için tercih hakkı ve tercih ekranına ilişkin bilgilendirmelere de yer verildi.



Liselere yerleştirmeler; yerel, merkezî ve pansiyonlu okullara yerleştirme olmak üzere 3 şekilde yapılacak. Sınava girmeyen öğrenciler, yerel yerleştirmeyle tercih yapabilecek.



Yerel yerleştirmede öğrenciler; ikamet adresleri, Okul Başarı Puanı (OBP) ve devam-devamsızlık kriterleri dikkate alınarak kayıt alanlarında bulunan farklı türdeki okullardan en fazla 5 tercih yapacak.



Yerel yerleştirmelerde en az bir okul tercih edilmesi zorunlu olacak. Yerel yerleştirme ekranında yeşil renk, "kayıt alanında" öğrenci için ikamet adresinin bulunduğu kayıt alanında yer alan okulları, mavi renk, "komşu kayıt alanında" öğrenci için ikamet adresine göre komşu kayıt alanındaki okulları, kırmızı renk ise öğrenci için bunların dışında kalan "diğer" okulları belirtiyor olacak.



Öğrenciler, ilk olarak "yerel yerleştirmeyle öğrenci alan okullar" ekranından tercih yapacak. Yerel yerleştirme tercihlerinden ilk 3 okulu kayıt alanından seçmek şartıyla en fazla 5 okul tercihinde bulunabilecek. Tercihlerde, aynı okul türünden en fazla 3 okul seçilebilecek.



Merkezî yerleştirmede ise öğrenciler tercih listesine 10 okul ekleyebilecek. Merkezî sınavla öğrenci alan okulların belirlenen kontenjanları ve puan üstünlüğüne göre tercihler doğrultusunda yerleştirme yapılacak. LGS puanıyla öğrenci alan Türkiye genelindeki okullar tercih edilebilecek.



Pansiyonlu okullar için tercih yapmak ise isteğe bağlı olacak. Kılavuza, MEB Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğünün internet sitesinden ulaşılabiliyor.

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