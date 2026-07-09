Fenerbahçe'den Tarık Biberovic açıklaması: Kalbimiz her zaman seninle
Basketbol Süper Lig takımlarından Fenerbahçe Beko, kariyerine NBA'de (Amerikan Basketbol Ligi) devam etme kararı alan Tarık Biberoviç'e veda etti. 25 yaşındaki oyuncu, sarı-lacivertli formayla 1 EuroLeague, 4 Türkiye Ligi, 5 Türkiye Kupası ve 1 Cumhurbaşkanlığı Kupası şampiyonluğu yaşadı.
- Tarık Biberovic, 2018 yılından beri Fenerbahçe'de forma giyiyordu.
- Oyuncu, 17 yaşındayken kulübe katılmıştı.
- Kariyerine NBA'de devam etme kararı almıştır.
- Fenerbahçe ile 1 EuroLeague, 4 Türkiye Ligi, 5 Türkiye Kupası ve 1 Cumhurbaşkanlığı Kupası şampiyonluğu kazandı.
- Kulüp, Biberovic'e verdiği emek ve bağlılık için teşekkür etti.
Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı, 25 yaşındaki Boşnak asıllı milli oyuncu Tarık Biberovic'e teşekkür etti ve NBA kariyerinde başarılar diledi.
Sarı-lacivertli kulübün açıklaması şöyle:
"2018 yılında ailemize katılan, gösterdiği özveri, bitmek bilmeyen mücadelesi ve Fenerbahçelilik duruşuyla takımımızın simge isimlerinden biri hâline gelen Tarık Biberovic, kariyerine NBA'de devam etme kararı almıştır.
Henüz 17 yaşındayken Fenerbahçemize katılan Tarık; burada yetişmiş, gelişmiş ve adını Sarı Mirasımıza altın harflerle yazdırmıştır. Sporcumuz, Çubuklu formamız altında kazandığı 1 EuroLeague, 4 Türkiye Ligi, 5 Türkiye Kupası ve 1 Cumhurbaşkanlığı Kupası şampiyonluğuyla kulüp tarihimizin unutulmaz isimleri arasındaki yerini almıştır.
Tarık Biberovic, sahaya yansıttığı mücadele, takımına duyduğu bağlılık ve örnek karakteriyle yalnızca kazandığı kupalarla değil, Fenerbahçe ailesinin gönlünde edindiği yerle de daima hatırlanacaktır.
Kulübümüze verdiği emek, armamıza duyduğu bağlılık ve birlikte yaşadığımız unutulmaz zaferler için Tarık'a teşekkür ediyor; NBA kariyerinde de bizlere aynı gururu yaşatacağına yürekten inanıyoruz.
Yolun açık olsun Fenerbahçeli Tarık! Kalbimiz her zaman seninle. Bu bir veda değil… Tekrar görüşünceye dek."