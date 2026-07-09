Basketbol Süper Lig takımlarından Fenerbahçe Beko, kariyerine NBA'de (Amerikan Basketbol Ligi) devam etme kararı alan Tarık Biberoviç'e veda etti. 25 yaşındaki oyuncu, sarı-lacivertli formayla 1 EuroLeague, 4 Türkiye Ligi, 5 Türkiye Kupası ve 1 Cumhurbaşkanlığı Kupası şampiyonluğu yaşadı.

Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı, 25 yaşındaki Boşnak asıllı milli oyuncu Tarık Biberovic'e teşekkür etti ve NBA kariyerinde başarılar diledi.

Tarık Biberovic

Sarı-lacivertli kulübün açıklaması şöyle:

"2018 yılında ailemize katılan, gösterdiği özveri, bitmek bilmeyen mücadelesi ve Fenerbahçelilik duruşuyla takımımızın simge isimlerinden biri hâline gelen Tarık Biberovic, kariyerine NBA'de devam etme kararı almıştır.

Henüz 17 yaşındayken Fenerbahçemize katılan Tarık; burada yetişmiş, gelişmiş ve adını Sarı Mirasımıza altın harflerle yazdırmıştır. Sporcumuz, Çubuklu formamız altında kazandığı 1 EuroLeague, 4 Türkiye Ligi, 5 Türkiye Kupası ve 1 Cumhurbaşkanlığı Kupası şampiyonluğuyla kulüp tarihimizin unutulmaz isimleri arasındaki yerini almıştır.

Tarık Biberovic, sahaya yansıttığı mücadele, takımına duyduğu bağlılık ve örnek karakteriyle yalnızca kazandığı kupalarla değil, Fenerbahçe ailesinin gönlünde edindiği yerle de daima hatırlanacaktır.

Kulübümüze verdiği emek, armamıza duyduğu bağlılık ve birlikte yaşadığımız unutulmaz zaferler için Tarık'a teşekkür ediyor; NBA kariyerinde de bizlere aynı gururu yaşatacağına yürekten inanıyoruz.

Yolun açık olsun Fenerbahçeli Tarık! Kalbimiz her zaman seninle. Bu bir veda değil… Tekrar görüşünceye dek."

Haberle İlgili Daha Fazlası