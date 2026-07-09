Christopher Nolan'ın merakla beklenen yeni filmi The Odyssey, vizyon tarihi yaklaşırken sinemaseverlerin gündemindeki yerini koruyor. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Zendaya ve Robert Pattinson gibi yıldız isimleri buluşturan yapımın Türkiye vizyon tarihi, konusu ve oyuncu kadrosu da araştırılıyor.

Oscar ödüllü yönetmen Christopher Nolan, bu kez Homeros'un binlerce yıllık destanını beyaz perdeye taşıyor. Tamamı IMAX film kameralarıyla çekilen The Odyssey, güçlü oyuncu kadrosu, epik anlatımı ve görsel dünyasıyla yılın en çok beklenen yapımları arasında gösteriliyor. İlk gösterimlerin ardından gelen olumlu eleştiriler de filme yönelik beklentiyi artırmış durumda.

ODYSSEY FİLMİ TÜRKİYE'DE NE ZAMAN VİZYONA GİRECEK?

Christopher Nolan imzalı The Odyssey, 17 Temmuz 2026 Cuma günü Türkiye'de sinemaseverlerle buluşacak. Film, aynı tarihte Türkiye'de de vizyona girerken IMAX salonları başta olmak üzere farklı gösterim formatlarında izlenebilecek. 172 dakikalık süresiyle dikkat çeken yapım, Homeros'un Odysseia destanını Christopher Nolan'ın sinema diliyle yeniden yorumluyor.

Odyssey filmi Türkiyede ne zaman vizyona girecek?

FİLMİN KONUSU

The Odyssey, Truva Savaşı'nın ardından ülkesi İthaka'ya dönmeye çalışan Kral Odysseus'un uzun ve zorlu yolculuğunu konu alıyor. Denizler, mitolojik yaratıklar, tanrılar ve birbirinden farklı sınavlarla dolu bu serüven, Antik Yunan edebiyatının en önemli eserlerinden biri olan Odysseia destanından uyarlandı.

Christopher Nolan, klasik destanı modern sinema teknikleriyle yeniden yorumlarken gerçek çekim mekânlarını tercih etti. Yapımın Yunanistan, İtalya, Fas, İskoçya ve İzlanda'da çekilmesi, filmin görsel atmosferini güçlendiren unsurlar arasında yer alıyor.

Odyssey filmi Türkiyede ne zaman vizyona girecek?

ODYSSEY OYUNCU KADROSU

Filmin başrolünde Odysseus karakterini canlandıran Matt Damon yer alıyor. Kadroda ayrıca Tom Holland, Anne Hathaway, Zendaya, Robert Pattinson, Charlize Theron, Lupita Nyong'o, Jon Bernthal, Benny Safdie, John Leguizamo, Mia Goth ve Elliot Page gibi birçok ünlü isim bulunuyor.

İlk gösterimlerin ardından özellikle Matt Damon, Anne Hathaway ve Robert Pattinson'ın performansları övgü toplarken, Tom Holland'ın Telemakhos karakteriyle kariyerinde yeni bir döneme adım attığı yönündeki açıklamaları da dikkat çekti.

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