Kırıkkale'de 1 kişinin hayatını kaybettiği, 40 kişinin yaralandığı otobüs kazasının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Kazada yaralanan bazı yolcuların kemer takmadığı öğrenildi.

Kırıkkale'nin Karakeçili ilçesinde Ankara-Kırşehir D260 kara yolu üzerinde meydana gelen otobüs kazasının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Tekirdağ'dan Kayseri istikametine seyreden D.A.G. idaresindeki şehirler arası yolcu otobüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Yan yatan otobüste 1 kişi hayatını kaybederken, 40 kişi de yaralandı.

1 kişi ölmüş, 40 kişi yaralanmıştı! Kırıkkale'de otobüs kazasının görüntüleri ortaya çıktı

KAZA ANI ORTAYA ÇIKTI

Feci kazada yaralanan bazı yolcuların emniyet kemeri takmadığı öğrenilirken, kazanın görüntüleri ortaya çıktı. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde kontrolden çıkan otobüsün sağa sola savrularak şarampole devrildiği görüldü.

1 kişi ölmüş, 40 kişi yaralanmıştı! Kırıkkale'de otobüs kazasının görüntüleri ortaya çıktı

Kaza sonrasında trafik ekipleri 43 ilin bağlantı noktasındaki uygulama noktalarında toplu taşıma araçları ve diğer araçlara yönelik rutin denetimlerini sürdürürken, emniyet kemeri uyarısı yapıldı.

1 kişi ölmüş, 40 kişi yaralanmıştı! Kırıkkale'de otobüs kazasının görüntüleri ortaya çıktı

KEMER UYARISI

Uyarılarda şöyle denildi:

Sayın yolcularımız, otobüslerde yolcuların ve şoförlerin emniyet kemerini takması yasal bir zorunluluktur. Emniyet kemeri kullanımı, trafik kazası kaynaklı can kayıplarını yüzde 45, ağır yaralanmaları ise yüzde 50 oranında azaltmaktadır. Can güvenliğiniz için yolculuğunuzun başladığı andan itibaren seyahatiniz süresince emniyet kemerinizi takınız. Kaptanımıza ve yolcularımıza hayırlı yolculuklar dileriz.

Haberle İlgili Daha Fazlası