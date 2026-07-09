1 kişi ölmüş, 40 kişi yaralanmıştı! Kırıkkale'de otobüs kazasının görüntüleri ortaya çıktı
Kırıkkale'de 1 kişinin hayatını kaybettiği, 40 kişinin yaralandığı otobüs kazasının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Kazada yaralanan bazı yolcuların kemer takmadığı öğrenildi.
- Tekirdağ'dan Kayseri'ye giden bir otobüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole devrildi.
- Kazada 1 kişi hayatını kaybetti ve 40 kişi yaralandı.
- Yaralanan yolculardan bazılarının emniyet kemeri takmadığı belirtildi.
- Güvenlik kamerası görüntüleri, otobüsün sağa sola savrularak devrildiğini gösterdi.
- Kaza sonrası trafik ekipleri, toplu taşıma araçlarına yönelik emniyet kemeri kullanımının yasal zorunluluğu ve faydaları hakkında uyarılar yaptı.
Kırıkkale'nin Karakeçili ilçesinde Ankara-Kırşehir D260 kara yolu üzerinde meydana gelen otobüs kazasının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.
Tekirdağ'dan Kayseri istikametine seyreden D.A.G. idaresindeki şehirler arası yolcu otobüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Yan yatan otobüste 1 kişi hayatını kaybederken, 40 kişi de yaralandı.
KAZA ANI ORTAYA ÇIKTI
Feci kazada yaralanan bazı yolcuların emniyet kemeri takmadığı öğrenilirken, kazanın görüntüleri ortaya çıktı. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde kontrolden çıkan otobüsün sağa sola savrularak şarampole devrildiği görüldü.
Kaza sonrasında trafik ekipleri 43 ilin bağlantı noktasındaki uygulama noktalarında toplu taşıma araçları ve diğer araçlara yönelik rutin denetimlerini sürdürürken, emniyet kemeri uyarısı yapıldı.
KEMER UYARISI
Uyarılarda şöyle denildi:
Sayın yolcularımız, otobüslerde yolcuların ve şoförlerin emniyet kemerini takması yasal bir zorunluluktur. Emniyet kemeri kullanımı, trafik kazası kaynaklı can kayıplarını yüzde 45, ağır yaralanmaları ise yüzde 50 oranında azaltmaktadır. Can güvenliğiniz için yolculuğunuzun başladığı andan itibaren seyahatiniz süresince emniyet kemerinizi takınız. Kaptanımıza ve yolcularımıza hayırlı yolculuklar dileriz.