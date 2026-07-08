Temmuz ayının ilk haftasında açıklanan enflasyon verilerinin ardından memur ve emekli maaşlarına yapılacak zam oranları da belli oldu. Maaş artışlarının kesinleşmesiyle birlikte gözler, zamlı maaş farklarının hesaplara yatırılacağı tarihlere çevrildi. Peki, memur ve emekli maaş farkları ne zaman ödenecek?

Emekli ve memur maaşlarına yapılacak zam oranı, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan enflasyon verileriyle netleşti. Enflasyon farkının kesinleşmesiyle birlikte memur ve memur emeklilerinin 2026 yılının ikinci yarısında alacağı zam oranı da belli oldu. Haziran ayında Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) aylık bazda yüzde 0,99, yıllık bazda ise yüzde 32,11 olarak gerçekleşti. Haziran verisinin eklenmesiyle birlikte 2026 yılının ocak-haziran dönemini kapsayan altı aylık enflasyon oranı yüzde 17,76 olarak hesaplandı.

Zamlı maaş farkı ödeme takvimi belli oldu! Temmuz dönemi memur ve emekli maaş farkları ne zaman yatacak?

MAAŞLAR NE ZAMAN YATACAK?

Temmuz ayı maaş takvimine göre memurlar, 2026 yılının zamlı maaş ödemelerini 15 Temmuz tarihinde alacak. Maaş artışının yürürlüğe girdiği 1 Temmuz ile maaş ödeme tarihi olan 15 Temmuz arasındaki döneme ait 14 günlük maaş farkı ise ayrı bir ödeme olarak hesaplara aktarılacak. Söz konusu fark ödemelerinin, 15 Temmuz'un ardından yaklaşık bir hafta içerisinde tamamlanmasının planlandığı belirtiliyor.

TAHSİS NUMARASINA GÖRE ÖDEME TARİHLERİ

SSK emeklileri zamlı aylıklarını tahsis numaralarına göre 17-26 Temmuz tarihleri arasında alacak. Bağ-Kur emeklilerinin ödemeleri ise 25-28 Temmuz tarihleri arasında yapılacak.

Maaşlarını ayın 1'i ile 5'i arasında alan memur emeklilerinin zam farklarının ödeme tarihi ise Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından daha sonra duyurulacak.

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