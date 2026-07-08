2026 KPSS Lisans maratonu başladı. Kamu kurumlarında görev almak isteyen binlerce aday, Genel Yetenek-Genel Kültür oturumunun ardından Alan Bilgisi sınavlarına hazırlanıyor. Özellikle A Grubu kadroları hedefleyen adaylar, "KPSS Alan Bilgisi sınavı nedir?", "Kimler başvurabilir?", "Sınav ne zaman yapılacak?", "Yaş sınırı var mı?" sorularına cevap arıyor. İşte 2026 KPSS Alan Bilgisi sınavına ilişkin merak edilen tüm ayrıntılar...

ÖSYM 3 Temmuz 2026 tarihinde yaptığı duyuruyla 2024 KPSS Lisans, Ön Lisans ve Ortaöğretim sınavlarına ait branş bazında sıralamaların güncellendiğini açıkladı. Güncellenen sıralamalar, ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi üzerinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresi ile görüntülenebiliyor. Peki, KPSS Alan Bilgisi sınavı nedir, kimler girebilir?

KPSS Alan Bilgisi sınavı nedir, kimler girebilir? 2026-KPSS Lisans için geri sayım başladı

KPSS ALAN BİLGİSİ SINAVI NEDİR?

KPSS Alan Bilgisi, lisans mezunlarının eğitim aldıkları bölüme yönelik bilgi düzeylerini ölçmek amacıyla gerçekleştirilen sınavdır. Özellikle A Grubu kadrolara atanmak isteyen adaylar için önem taşıyan oturumda, adayların mezun oldukları alanlara ilişkin akademik yeterlilikleri değerlendirilir.

Sınav sonucunda elde edilen puanlar, kamu kurumlarının uzman yardımcılığı, müfettiş yardımcılığı, denetmen yardımcılığı ve benzeri kariyer meslek kadrolarına yapılacak alımlarda kullanılmaktadır.

KPSS Alan Bilgisi sınavı nedir, kimler girebilir? 2026-KPSS Lisans için geri sayım başladı

KPSS ALAN BİLGİSİ SINAVINA KİMLER GİREBİLİR?

KPSS Alan Bilgisi sınavına lisans mezunları ile mezun olabilecek durumda bulunan adaylar başvurabiliyor. Sınav A Grubu kadroları hedefleyen adaylar için düzenleniyor.

Başta İktisat, İşletme, Hukuk, Maliye, Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Muhasebe ile İstatistik bölümlerinden mezun olan adaylar olmak üzere birçok lisans programından mezun kişiler bu sınava katılabiliyor.

KPSS Alan Bilgisi sınavı nedir, kimler girebilir? 2026-KPSS Lisans için geri sayım başladı

Bunun yanında mühendislik fakülteleri ile fen-edebiyat fakültelerinin matematik, fizik ve benzeri bölümlerinden mezun adaylar da bazı kurumların açtığı uzman yardımcılığı ve müfettiş yardımcılığı kadroları için KPSS Alan Bilgisi puanını kullanabiliyor.





KPSS Alan Bilgisi sınavı nedir, kimler girebilir? 2026-KPSS Lisans için geri sayım başladı

KPSS'DE YAŞ SINIRI VAR MI?

KPSS'ye katılım için genel bir yaş sınırı bulunmuyor. A Grubu kariyer mesleklerine yapılan alımlarda çoğu kurum tarafından 35 yaş şartı aranabiliyor.

Yaş koşulu, başvuru yapılacak kurumun ilanında belirtilen şartlara göre değişiklik gösterebiliyor.

KPSS Alan Bilgisi sınavı nedir, kimler girebilir? 2026-KPSS Lisans için geri sayım başladı

KPSS ALAN BİLGİSİ SINAVI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

2026 KPSS Alan Bilgisi 1. gün oturumu 12 Eylül 2026 Cumartesi günü saat 10.15'te yapılacak. Alan Bilgisi 2. gün oturumu ise 13 Eylül 2026 Pazar günü yine saat 10.15'te başlayacak.

Her iki oturumun sonuçları 7 Ekim 2026 tarihinde açıklanacak.

KPSS Alan Bilgisi sınavı nedir, kimler girebilir? 2026-KPSS Lisans için geri sayım başladı

KPSS LİSANS NE ZAMAN, BAŞVURULAR BAŞLADI MI?

2026 KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu 6 Eylül 2026 tarihinde saat 10.15'te uygulanacak.

Sınav başvuruları 1 Temmuz'da başladı ve 13 Temmuz 2026 tarihine kadar devam edecek. Başvurusunu bu tarihlerde tamamlayamayan adaylar ise 22-23 Temmuz'da geç başvuru hakkından yararlanabilecek.

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