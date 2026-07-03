KPSS puanıyla kamu kurum ve kuruluşlarına yerleşmek isteyen adayların beklediği duyuru geldi. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), KPSS-2026/1 merkezi atama tercih kılavuzunu erişime açarken, tercih takvimi ve başvuru sürecine ilişkin ayrıntılar da netleşti.

Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) sonuçlarına göre merkezi yerleştirme ile kamu kurumlarında görev almak isteyen adaylar için tercih süreci başlıyor. ÖSYM tarafından yayımlanan KPSS-2026/1 Tercih Kılavuzu ile birlikte tercih tarihleri, başvuruların nasıl yapılacağı ve adayların izlemesi gereken süreç belli oldu.

KPSS-2026/1 TERCİH KILAVUZU YAYIMLANDI

ÖSYM, KPSS-2026/1 kapsamında bazı kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ile pozisyonlarına yapılacak merkezi yerleştirmeye ilişkin tercih kılavuzunu yayımladı. Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik hükümleri doğrultusunda gerçekleştirilecek yerleştirme işlemleri, yayımlanan kılavuz esas alınarak yürütülecek.

Kılavuzda adayların tercih edebileceği kadro ve pozisyonlar, başvuru şartları, özel koşullar, öğrenim düzeylerine göre kadro dağılımları ile tercih işlemlerinde dikkat edilmesi gereken kurallar ayrıntılı şekilde yer aldı. Adayların tercih işlemlerini tamamlamadan önce kılavuzu dikkatle incelemeleri ve başvuracakları kadroların özel şartlarını kontrol etmeleri gerekiyor.

KPSS-2026/1 Tercih Kılavuzu, ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden erişime açıldı. Adaylar tercih dönemine kadar kılavuzu inceleyerek kendilerine uygun kadro ve pozisyonları belirleyebilecek.

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI KPSS-2026/1 TERCİH KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

2026/1 KPSS tercih kılavuzu yayımlandı! Merkezi atama tercihleri ne zaman?

MERKEZİ ATAMA TERCİHLERİ NE ZAMAN?

ÖSYM tarafından açıklanan takvime göre KPSS-2026/1 merkezi atama tercihleri 9 Temmuz 2026 Perşembe günü saat 09.00'da başlayacak. Tercih süreci 16 Temmuz 2026 Perşembe günü saat 23.59'da sona erecek.

Adaylar tercih işlemlerini yalnızca ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle bireysel olarak gerçekleştirebilecek. Başvurular elden veya posta yoluyla kabul edilmeyecek.

Merkezi atama sonuçlarının ise tercih işlemlerinin tamamlanmasının ardından ÖSYM tarafından ilan edilmesi bekleniyor. Yerleştirme sonuçları açıklandıktan sonra adaylar, atandıkları kurumların duyuracağı takvime göre evrak teslimi ve göreve başlama işlemlerini gerçekleştirecek.

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