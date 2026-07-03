Kira, memur ve emekli zamlarını belirleyen enflasyon rakamları açıklandı. TÜİK'in açıkladığı veriye göre enflasyon haziran ayında yüzde 0,99 artarken, yıllık bazda yüzde 32,11 oldu. İşte detaylar....

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) haziran ayına ilişkin enflasyon rakamlarını açıkladı. TÜFE'deki (2025=100) değişim 2026 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre %0,99 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre %17,76 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre %32,11 artış ve on iki aylık ortalamalara göre %32,03 artış olarak gerçekleşti.



Kira, memur ve emekli zamları için kritik! Enflasyon rakamları açıklandı

TÜFE GIDA VE ALKOLSÜZ İÇECEKLERDE YILLIK %35,45 ARTTI

En yüksek ağırlığa sahip üç ana harcama grubunun yıllık değişimleri; gıda ve alkolsüz içeceklerde %35,45 artış, ulaştırmada %31,15 artış ve konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlarda %45,14 artış olarak gerçekleşti. İlgili ana harcama gruplarının yıllık değişime olan katkıları ise gıda ve alkolsüz içeceklerde 8,61, ulaştırmada 5,19 ve konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlarda 5,92 yüzde puan oldu.

Kira, memur ve emekli zamları için kritik! Enflasyon rakamları açıklandı

TÜFE GIDA VE ALKOLSÜZ İÇECEKLERDE AYLIK %0,17 ARTTI

En yüksek ağırlığa sahip üç ana harcama grubunun aylık değişimleri; gıda ve alkolsüz içeceklerde %0,17 artış, ulaştırmada %0,05 azalış ve konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlarda %2,30 artış olarak gerçekleşti. İlgili ana grupların aylık değişime olan katkıları ise gıda ve alkolsüz içeceklerde 0,04, ulaştırmada -0,01 ve konutta 0,27 yüzde puan oldu. Endekste kapsanan 174 alt sınıftan (Amaca Göre Bireysel Tüketim Sınıflaması-COICOP 2018 5'li Düzey) 2026 yılı Haziran ayı itibarıyla, 26 alt sınıfın endeksinde düşüş gerçekleşirken, 10 alt sınıfın endeksinde değişim olmadı. 138 alt sınıfın endeksinde ise artış gerçekleşti.

Kira, memur ve emekli zamları için kritik! Enflasyon rakamları açıklandı

ÖZEL KAPSAMLI TÜFE GÖSTERGESİ (B)

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'deki değişim, 2026 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre %1,66 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre %16,84 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre %31,18 artış ve on iki aylık ortalamalara göre %31,49 artış olarak gerçekleşti.

Kira, memur ve emekli zamları için kritik! Enflasyon rakamları açıklandı

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