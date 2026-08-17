iPhone'un bu modelini kullananlar dikkat! Apple fişini çekti

Apple, eski ve kullanım dışı ürün listesini güncelledi. iPhone X ve 2018 model 15 inç MacBook Pro “satıştan kaldırılmış” ürünler listesine alınırken, söz konusu cihazlar için donanım servisi ve yedek parça desteği sona erdi.

Teknoloji sektörünün önde gelen şirketlerinden biri olan, akıllı telefon, bilgisayar, tablet ve diğer elektronik ürünleriyle dünya genelinde milyonlarca kullanıcıya ulaşan teknoloji devi Apple, eski ve kullanım dışı ürün listesini güncelledi. Bu kapsamda iPhone X ve 15 inç 2018 MacBook Pro, “satıştan kaldırılmış” ürünler listesine taşındı. Bu sınıflandırmayla birlikte Apple, söz konusu cihazlar için tüm donanım servislerini sonlandırırken, servis sağlayıcıları da yedek parça siparişi veremeyecek.

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IPHONE X EN FAZLA İOS 16.7.16 SÜRÜMÜNÜ DESTEKLİYOR

Apple, ürünleri satıştan kaldırılmış statüsüne genellikle satıştan çekilmesinin üzerinden yedi yıldan fazla süre geçtikten sonra alıyor. iPhone X’in ana işletim sistemi desteği iOS 17 ile sona ererken, cihaz en fazla iOS 16.7.16 sürümünü destekliyor. 2018 model 15 inç MacBook Pro ise macOS Sequoia ile sınırlı kalıyor.

iPhoneun bu modelini kullananlar dikkat! Apple fişini çekti!

Her yıl yeni ürün çıkarmaya özen gösteren Apple, eski ürünlerine güncelleme getirmeyerek kullanıcılarını yeni ürünlerine adapte etmeye çalışırken, bazı eski modeller için teknik destek ve yedek parça hizmetlerini de sonlandırıyor. Apple’ın ilerleyen dönemlerde hangi telefonlarından desteğini keseceği kullanıcılar tarafından merak konusu olmaya devam ediyor.

iPhoneun bu modelini kullananlar dikkat! Apple fişini çekti!

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : EMİNE GÜL KARAKAŞ Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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