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Ekonomi

Bakan Şimşek açıkladı! Faiz dışı bütçe fazlası 470 milyar liraya ulaştı

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Bakan Şimşek açıkladı! Faiz dışı bütçe fazlası 470 milyar liraya ulaştı
Fotoğraf Başlığı Bakan Şimşek açıkladı! Faiz dışı bütçe fazlası 470 milyar liraya ulaştı

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, jeopolitik gelişmelerin olumsuz etkilerine rağmen mali disiplinin korunduğunu belirtti. Şimşek, faiz dışı bütçe fazlasının ocak-temmuz döneminde 470 milyar liraya ulaştığını açıkladı.

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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, merkezi yönetim bütçe verilerine ilişkin sosyal medya hesabından değerlendirmelerde bulundu. Şimşek, paylaşımda mali disiplinin korunduğunu belirterek dezenflasyon sürecini desteklemeye devam edeceklerini vurguladı.

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BAKAN ŞİMŞEK'TEN DEZENFLASYON MESAJI

Şimşek, Jeopolitik gelişmelerin olumsuz etkilerine rağmen mali disiplini koruyoruz. Dezenflasyonu desteklemek amacıyla eşel mobil uygulaması kapsamında önemli ölçüde vergi gelirinden feragat etmemize ve iç talepteki dengelenmenin gelir performansı üzerindeki etkilerine rağmen bütçe hedeflerimiz doğrultusunda ilerliyoruz.

Bakan Şimşek açıkladı! Faiz dışı bütçe fazlası 470 milyar liraya ulaştı
Başlık ResmiBakan Şimşek açıkladı! Faiz dışı bütçe fazlası 470 milyar liraya ulaştı

Borç yükünün azaltılmasında önemli bir faktör olan faiz dışı bütçe fazlası ocak-temmuz döneminde geçen yıla göre 228 milyar lira artarak 470 milyar liraya ulaştı. Finansman koşullarını gözeterek yurt içi borç çevirme oranımızı yüzde 87 seviyesinde tuttuk. Gelir politikalarımızda artan etkinlik ve güçlenen harcama disiplini ile sağladığımız mali alanı öncelikli alanlara yönlendirmeye ve dezenflasyon sürecini desteklemeye devam edeceğiz, ifadelerini kullandı.

Bakan Şimşek açıkladı! Faiz dışı bütçe fazlası 470 milyar liraya ulaştı
Başlık ResmiBakan Şimşek açıkladı! Faiz dışı bütçe fazlası 470 milyar liraya ulaştı
Editör : EMİNE GÜL KARAKAŞ | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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