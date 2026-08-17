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Spor

Maç öncesi korku dolu gece! Arda Turan yaşananları anlattı: 10-12 oyuncumla sığınağa indim

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Maç öncesi korku dolu gece! Arda Turan yaşananları anlattı: 10-12 oyuncumla sığınağa indim

Arda Turan’ın çalıştırdığı Shakhtar Donetsk, Ukrayna Premier Lig’inde 3’te 3 yaparak yoluna kayıpsız devam etti. Maçın ardından savaşın gölgesindeki hazırlık sürecini anlatan Turan, “10-12 oyuncum sığınaktaydı, ben de oraya indim” diyerek yaşadıkları zorluğu anlattı.

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Arda Turan’ın teknik direktörlüğünü yaptığı Shakhtar Donetsk, Ukrayna Premier Lig’in 3. haftasında deplasmanda Metalist Kharkiv’i 1-0 mağlup etti. Bu sonuçla ligde çıktığı üç maçtan da galibiyetle ayrılan Shakhtar, 3’te 3 yaptı.

Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Arda Turan, zorlu saha şartlarına rağmen oyuncularının mücadelelerinden ve karakterlerinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

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"ONLARLA GURUR DUYUYORUM"

Saha şartlarının futbolcular için oldukça zor olduğunu belirten Turan, “Öğleden sonra saat 3.30'da kuru zeminde futbol oynamak ile akşam saat 9'da Şampiyonlar Ligi'nde futbol oynamak arasında çok büyük bir fark var. Belki de hatta başka bir spor da diyebilirsiniz” ifadelerini kullandı.

Turan, “İyi oynamak gerekiyorsa iyi oynuyorlar, iyi mücadele etmek gerekiyorsa iyi mücadele ediyorlar, o gün iyi savunma yapmak gerekiyorsa onu yapıyorlar. Onlarla gurur duyuyorum” dedi.

"10-12 OYUNCUMLA SIĞINAĞA İNDİM"

Arda Turan, maç öncesinde Kiev’de yaşanan füze saldırılarının takım üzerindeki etkisine ilişkin soruyu da cevapladı.

Turan, saldırıların seslerini duyduğunu belirterek, “İlk başta odamdaydım, sonrasında sığınağa indim. 10-12 oyuncum oradaydı” dedi. Oyuncularıyla konuştuğunu anlatan Turan, savaş koşullarının bir bahane değil, doğrudan karşı karşıya oldukları bir gerçek olduğunu vurguladı.

Turan, “Çocuklara ne diyebilirim ki? Onlara oynayıp oynayamayacaklarını sordum. Bunun bir bahane değil, bir gerçeklik olduğunu, savaş gerçeğini kabul etmemiz gerektiğini, yorgun hissediyorlarsa gerçekten bunu anlayabileceğimi söyledim. Ona rağmen çıkıp oynamak istediler” ifadelerini kullandı.

Arda Turan
Başlık ResmiArda Turan

"BUNUNLA YAŞAMAYI ÖĞRENİYORUZ"

Ukrayna’daki savaş ortamının oluşturduğu psikolojik baskıya da değinen Turan, yaşananlara alıştığını söylemek istemediğini belirtti.

Turan, “Zor bir psikoloji. Alıştım demek istemiyorum ama bununla yaşamayı öğreniyoruz sanki” dedi.

Savaşı kabul etmediklerini vurgulayan Turan, “Ukrayna'da savaş var, burada çocuklar ve insanlar ölüyor. Sonuç olarak dün gece füze atakları, bombalar, dronelar... Umarım dünyaya bir an önce barış gelir. Ne için olduğunu hâlâ anlamış değilim” diyerek sözlerini tamamladı.

Editör : SİNEM GÖNEN | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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