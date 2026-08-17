Trump'ın 'arka kanal' sözlerine İran'dan sert tepki: Hiçbir görüşme yok

Trump'ın İran Devrim Muhafızları ile doğrudan görüştükleri yönündeki 'arka kanal' iddiasına Tahran'dan cevap geldi. Devrim Muhafızları Sözcüsü Hüseyin Mohibbi, ABD ile herhangi bir görüşme yapılmadığını belirterek Trump'ın sözlerini 'yalan' ve 'hayal' olarak nitelendirdi.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, ABD Başkanı Donald Trump'ın "İran Devrim Muhafızları Ordusu ile gizli bir iletişim kanalımız var. İran'daki yetkilileriyle doğrudan görüşüyoruz" sözlerine cevap verdi.

Ordu Sözcüsü Hüseyin Mohibbi, İran'ın Tasnim haber ajansına yaptığı açıklamada, "Devrim Muhafızları Ordusu yetkilileri ile Amerikalılar arasında herhangi bir görüşme yapılmıyor" dedi.

Trump'ın açıklamalarını 'yalan' olarak nitelendiren Mohibbi, ABD Başkanı'nın sözlerini savaşta yaşanan yenilgi ve çaresizlik nedeniyle ortaya çıkan 'sanrılar ve kabuslar' olarak değerlendirdi.

Mohibbi, diplomatik konuların İran devletinin diğer kurumları tarafından yürütüldüğünü ve bu meselelerin görev alanlarının dışında kaldığını belirtti.

IRGC Sözcüsü, "Elimizdeki bilgilere ve Dışişleri Bakanlığı yetkililerinin açıklamalarına göre, şu anda Amerikalılarla bu düzeyde dahi herhangi bir görüşme yapılmıyor" ifadelerini kullandı.

Trump'ın açıklamalarına yönelik eleştirisini sürdüren Mohibbi, "Trump'ın hayalleri savaş alanında ona yardımcı olmayacak" dedi. Mohibbi ayrıca ABD Başkanı'nın sözlerinin küresel enerji fiyatlarını etkilemeye yönelik bir girişim olduğunu savundu.

TRUMP NE DEMİŞTİ?

Donald Trump, gazetecilere yaptığı açıklamada, yönetiminin İran Devrim Muhafızları Ordusu ile bir 'arka kanalının' bulunduğunu ileri sürmüştü.

Trump, "İran'daki yetkilileriyle doğrudan görüşüyoruz" iddiasında bulunmuştu.

İran Devrim Muhafızları ise Trump'ın bu açıklamasını açık şekilde reddederek, taraflar arasında herhangi bir görüşme yapılmadığını bildirdi.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : SİNEM GÖNEN Kaynak: ANADOLU AJANSI

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