Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Google Linke Tıkla, Türkiye Gazetesi'ni Google Favorilerine Ekle!
Spor

ÖZEL│ Fransızlar, Lyon maçı öncesi Türkiye Gazetesi’ne konuştu: Fenerbahçe kadrosu göz korkutuyor

Whatsapp İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında yarın sahasında Olympique Lyon’u konuk edecek. Avrupa’nın 1 numaralı kupasına zaferle başlayarak sezonun ilk maçındaki yenilgiyi de unutturmak isteyen sarı-lacivertliler, Fransa’nın köklü ekibini gözüne kestirdi. Fransız futbol muhabirleri, dev maç öncesi Türkiye Gazetesi’nin sorularını yanıtladı. Meslektaşlarımız, İstanbul’daki stadyum ve taraftar atmosferinin temsilcimiz adına en büyük güç olduğuna vurgu yaptı.

Özetle Dinle
Kaydet
a- | +A
Muhammet Duman
MUHAMMET DUMAN

Süper Lig’e Gençlerbirliği mağlubiyetiyle başlayan Fenerbahçe, play-off turu ilk maçında O.Lyon’u yenerek bir nebze de olsa yaralarını sarmak istiyor. Taraftar ve stadyum atmosferinin yanı sıra dünyaca ünlü takviyelerine güvenen temsilcimiz, tam kadro mücadeleye odaklandı. Fransız meslektaşlarımız, karşılaşma öncesi her iki takımın avantajlı yönleriyle ilgili detayları Türkiye Gazetesi’ne anlattı. Gazeteciler, Fenerbahçe’nin kadro kalitesi ve stadyum atmosferinden duydukları endişeyi dile getirdi.

ÖZEL│ Fransız gazeteciler, Fenerbahçe-O.Lyon maçı öncesi Türkiye Gazetesi’ne konuştu: Fenerbahçe’nin kadrosu göz korkutmaya yetiyor
Başlık ResmiÖZEL│ Fransız gazeteciler, Fenerbahçe-O.Lyon maçı öncesi Türkiye Gazetesi’ne konuştu: Fenerbahçe’nin kadrosu göz korkutmaya yetiyor

GARY GENIN (LE PROGRÈS): “PRAG MAÇI TAM BİR FİYASKOYDU”

Lyon’un son maçlardaki performansını analiz eden Le Progres muhabiri Gary Genin, “Lyon’un son dönemdeki performanslarını değerlendirmek oldukça zor. Sezon öncesi dönemi genel olarak vasattı; ancak bu süreç, özellikle transfer piyasası açısından Lyon’da büyük değişimlerin yaşandığı bir döneme denk geldi. Bu nedenle, bu hazırlığın gerçek kalitesini değerlendirmek zordur.” dedi. Sparta Prag’a karşı oynadıkları 3.tur maçlarına değinen Genin, özellikle ilk maçta yaşanan zorlu sürece vurgu yaptı. Fransız gazeteci, “Sparta Prag ile oynanan ilk maç tam bir fiyaskoydu; söylenecek başka bir şey yok. Daha önce hiç çalışılmamış bir beşli savunma düzenini denemek bence bir hataydı ve oyuncular o maçta varlık gösteremedi. Bu, Lyon’un DNA'sında yoktu. Ancak ikinci ayak, geçen sezonki ve PSG'yi yenebilecek kapasitedeki Lyon’a çok daha fazla benziyordu. Sparta ile oynanan rövanş maçında Lyon, kırmızı kartın da etkisiyle maçı tamamen domine etti.” diye konuştu.

ÖZEL│ Fransız gazeteciler, Fenerbahçe-O.Lyon maçı öncesi Türkiye Gazetesi’ne konuştu: Fenerbahçe’nin kadrosu göz korkutmaya yetiyor
Başlık ResmiÖZEL│ Fransız gazeteciler, Fenerbahçe-O.Lyon maçı öncesi Türkiye Gazetesi’ne konuştu: Fenerbahçe’nin kadrosu göz korkutmaya yetiyor

“OPENDA’NIN GELİŞİ ÇOK İYİ BİR GELİŞME”

Teknik direktör Paulo Fonseca’nın takım yönetiminden övgüyle bahseden Genin, şöyle devam etti: “Niakhaté'nin dönüşü takıma büyük katkı sağladı. Tyler Morton, kendi pozisyonunda olağanüstü bir oyuncu ve Loïs Openda'nın gelişi de çok iyi bir gelişmeydi. Fonseca'ya gelince; o çok iyi bir teknik direktör, buna hiç şüphe yok. Lyon, geçen sezona idari yollarla küme düşürülme tehdidi altında başlamış ancak en iyi oyuncularını (Cherki, Mikautadze...) satarak kendini kurtarmıştı. Buna rağmen Paulo Fonseca; başlangıçta taraftarları hiç heyecanlandırmayan bir kadroyla, Avrupa Ligi lig aşamasını lider tamamlayan ve Ligue 1'deki mücadelesini son haftaya kadar sürdüren bir takım oluşturmayı başardı.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Fenerbahçe
SPOR

Fenerbahçe'de Mahmut Uslu'dan penaltı tepkisi: "Bu şekilde bu lig devam etmez"

“EN GÜÇLÜ YÖNÜ HÜCUM GEÇİŞLERİ”

Lyon’un dikkat edilmesi gereken yönlerine vurgu yapan Gary Genin, şöyle devam etti: “Lyon’un en büyük gücü, gençlik ve tecrübe arasındaki dengedir. Lyon’da Malick Fofana ve Tyler Morton gibi son derece yetenekli genç oyuncuların yanı sıra, kaptan Corentin Tolisso gibi dünya futbolunun en büyük sahnelerinde oynamış deneyimli oyuncular da bulunuyor. Ayrıca Lyon'un en önemli ve güçlü yönlerinden birinin hücum geçişleri olduğuna inanıyorum. Nuamah, Openda ve Fofana'dan oluşan hücum hattını, Tolisso gibi bir "oyun kurucu" ile birleştirmek, Lyon'un işlerin kolay görünmediği anlarda bile pozisyon üretmesini sağlıyor. Fenerbahçe'nin dikkat etmesi gereken bir oyuncu varsa bence Fofana, bunun için en önemli adaylardan biri. Uzun süren bir sakatlıktan dönmesine rağmen tekniği ve hızı onu gerçekten tehlikeli bir rakip haline getiriyor. Sahanın diğer tarafında ise defansif orta saha pozisyonunda muazzam bir iş çıkaran Tyler Morton'u söylemeliyim.”

ÖZEL│ Fransız gazeteciler, Fenerbahçe-O.Lyon maçı öncesi Türkiye Gazetesi’ne konuştu: Fenerbahçe’nin kadrosu göz korkutmaya yetiyor
Başlık ResmiÖZEL│ Fransız gazeteciler, Fenerbahçe-O.Lyon maçı öncesi Türkiye Gazetesi’ne konuştu: Fenerbahçe’nin kadrosu göz korkutmaya yetiyor

“FENERBAHÇE’NİN KADROSU GÖZ KORKUTMAYA YETİYOR”

Fenerbahçe’nin kadro kalitesine değinen Fransız gazeteci, daha önce Ligue 1’de top koşturmuş isimlere dikkat çekti. Genin, “Fenerbahçe'nin pek çok güçlü yönü var; sadece kadrosundaki isimlere bakmak bile göz korkutmaya yetiyor. Fransa'da yakından tanıdığımız oyuncuları var: Guendouzi, Greenwood, Kanté. Her şeyden önce sahanın her bölgesinde güçlü bir takım olduklarına inanıyorum. Hücum tarzları, kadronun sahip olduğu üstün kaliteyle birleşince Fenerbahçe'yi açıkça son derece tehlikeli haline getiriyor. Bence Greenwood gibi Lyon takımına karşı daha önce oynamış bir oyuncu; ister saf yeteneğiyle ister rakibe aşinalığıyla olsun büyük bir etki oluşturabilir.” ifadelerini kullandı.

ÖZEL│ Fransız gazeteciler, Fenerbahçe-O.Lyon maçı öncesi Türkiye Gazetesi’ne konuştu: Fenerbahçe’nin kadrosu göz korkutmaya yetiyor
Başlık ResmiÖZEL│ Fransız gazeteciler, Fenerbahçe-O.Lyon maçı öncesi Türkiye Gazetesi’ne konuştu: Fenerbahçe’nin kadrosu göz korkutmaya yetiyor

“EN TUTKULU ATMOSFERLERDEN BİRİ”

Gazeteci Gary Genin, yarın İstanbul’da sarı-lacivertli taraftarların oluşturmasını beklediği atmosferle ilgili olarak çekincelerini dile getirdi. Sarı-lacivertli taraftarlardan övgüyle bahseden Genin, sözlerini şöyle tamamladı: “Türkiye'deki atmosfer sadece Avrupa'nın değil, belki de dünyanın en yoğun ve tutkulu atmosferlerinden biridir. Lyon, gerek geçmişte Fenerbahçe'ye gerekse Beşiktaş'a karşı olsun Türkiye’de deplasman maçları oynama konusunda çeşitli deneyimler yaşadı. Fenerbahçe, ilk maçta ekstra bir tutkuyla oynayacak ancak rövanş maçında da aynı şeyin Lyon için geçerli olacağını düşünüyorum. Lyon oyuncularının bu kadar baskı altında kendi oyun tarzlarını sergileyip sergileyemeyeceklerini bilmiyorum ama başarılı olacaklarsa bunun kaptan Tolisso veya savunmanın lideri Niakhaté gibi oyuncular sayesinde olacağını biliyorum. Tolisso, bu kadroda gerçek bir lider ve Türkiye'de deplasman maçlarında oynama konusunda zaten birçok tecrübesi var. Eğer takımı kendi etrafında toplamayı başarırsa, Lyon için atmosfer bir sorun teşkil etmeyecektir.”

ÖZEL│ Fransız gazeteciler, Fenerbahçe-O.Lyon maçı öncesi Türkiye Gazetesi’ne konuştu: Fenerbahçe’nin kadrosu göz korkutmaya yetiyor
Başlık ResmiÖZEL│ Fransız gazeteciler, Fenerbahçe-O.Lyon maçı öncesi Türkiye Gazetesi’ne konuştu: Fenerbahçe’nin kadrosu göz korkutmaya yetiyor

ARNAUD CLEMENT (LE PROGRÈS): “DEFANSİF SİSTEM HAKARET OLARAK ALGILANDI”

Le Progres’in bir başka muhabiri olan Arnaud Clement ise Lyon’un son maçlarda hem performans hem de taktiksel olarak yaşadığı zorlu süreci şu sözlerle anlattı: “Lyon, Sparta Prag'a karşı oynadığı üçüncü eleme turu maçlarında birbirinden çok farklı iki performans sergiledi. Her ne kadar bu ilk resmi maç olsa da —ve takımın henüz tam olarak maç formuna ulaşmamış olduğu ya da Sulc, Bidstrup, Tagliafico ve Niakhate gibi kilit oyuncular ile yeni transferlerin kadroda yer almadığı söylenebilse de— son derece defansif olan 5-4-1 dizilişi taraftarlar tarafından bir hakaret olarak algılandı. Hücum futbolundan kaçınıp maçın büyük bölümünde savunma yapan takım haklı bir yenilgi aldı; üstelik fark çok daha büyük olabilirdi. Her şeyden önce bu yaklaşım; pozisyon oyununu, topa sahip olmayı ve hücum odaklı bir zihniyeti benimseyen takımın DNA'sıyla ters düşüyordu.”

ÖZEL│ Fransız gazeteciler, Fenerbahçe-O.Lyon maçı öncesi Türkiye Gazetesi’ne konuştu: Fenerbahçe’nin kadrosu göz korkutmaya yetiyor
Başlık ResmiÖZEL│ Fransız gazeteciler, Fenerbahçe-O.Lyon maçı öncesi Türkiye Gazetesi’ne konuştu: Fenerbahçe’nin kadrosu göz korkutmaya yetiyor

“FONSECA, BÜYÜK SAYGI GÖRÜYOR”

Lyon’un yeniden toparlanma sürecine değinen ve teknik direktör Paulo Fonseca’dan övgüyle bahseden Clement, “Bununla birlikte, rövanş maçındaki tepki olumluydu ve Çek bir savunma oyuncusunun erken (32. dakika) oyundan atılmasının da yardımıyla 3-0'lık bir galibiyet elde edildi. Ancak savunma zafiyetleri devam etti ve bu durum, özellikle takımın temposuyla ilgili bazı şüpheleri beraberinde getirdi. Paulo Fonseca’nın teknik direktörlüğüne gelince; kendisi taktiksel zekâsı ve takıma iyi futbol oynatma becerisiyle büyük saygı görmektedir; ayrıca cana yakın ve insani yaklaşımıyla da oyuncularının takdirini kazanmıştır. Öte yandan, maç içindeki kararları —özellikle de geç yaptığı oyuncu değişiklikleri— sıklıkla eleştiri konusu oluyor; ancak geçen sezon yedek kulübesinde elinde yeterli seçenek bulunmadığını da belirtmekte fayda var.” diye konuştu.

ÖZEL│ Fransız gazeteciler, Fenerbahçe-O.Lyon maçı öncesi Türkiye Gazetesi’ne konuştu: Fenerbahçe’nin kadrosu göz korkutmaya yetiyor
Başlık ResmiÖZEL│ Fransız gazeteciler, Fenerbahçe-O.Lyon maçı öncesi Türkiye Gazetesi’ne konuştu: Fenerbahçe’nin kadrosu göz korkutmaya yetiyor

“MORTON VE TOLİSSO’YA DİKKAT!”

Lyon’un etkili olduğu alanlara değinen ve kritik konularla ilgili Fenerbahçe’ye uyarılarda bulunan Fransız gazeteci, şöyle devam etti: “Lyon’un güçlü yönleri öncelikle etkileyici takım ruhunda yatıyor. Bu ruh hali muhtemelen, kulübün 2025 yazında neredeyse Fransız futbol yetkilileri tarafından ikinci lige düşürülmesine yol açan son mali sıkıntılardan kaynaklanıyor. Bu birlik kaptan Corentin Tolisso'nun mükemmel liderliği ve genç oyunculara tavrıyla örnek teşkil eden defans oyuncusu Moussa Niakhaté'nin katkılarıyla sağlanmaktadır. Orta saha; oyunu okuma becerisi, pas yeteneği ve etkili sağ ayağıyla dikkat çeken Tyler Morton ile Tolisso'nun yer aldığı üst düzey bir yapıya sahip. Ancak asıl öne çıkan nokta hücum hattı. Nuamah, Openda ve Fofana'dan oluşan üçlü büyük bir hücum potansiyeli vaat ediyor. Sparta'ya karşı oynanan rövanş maçı, birlikte sahaya çıktıkları ilk karşılaşma oldu; sürekli tehlike oluştururlarken aralarındaki harika uyum da gözler önüne serildi. Dominik Greif, hem şut kurtarma hem de topu kontrol etme konusunda mükemmel bir kaleci. Bununla birlikte, savunmanın geliştirilmesi gerekiyor. Takım, -hazırlık maçlarını da eklersek- maç başına ortalama iki gol olmak üzere toplamda 15 gol yedi.

ÖZEL│ Fransız gazeteciler, Fenerbahçe-O.Lyon maçı öncesi Türkiye Gazetesi’ne konuştu: Fenerbahçe’nin kadrosu göz korkutmaya yetiyor
Başlık ResmiÖZEL│ Fransız gazeteciler, Fenerbahçe-O.Lyon maçı öncesi Türkiye Gazetesi’ne konuştu: Fenerbahçe’nin kadrosu göz korkutmaya yetiyor

“TARAFTARLARIN EN ÇOK ÇEKİNDİĞİ RAKİPTİ”

Fenerbahçe’de daha önce Lyon’a karşı mücadele veren oyuncuların olduğunu söyleyen Clement, bu isimlerin maçtaki rolüne dikkat çekerek şöyle devam etti: “Fenerbahçe, bireysel yetenekleri yadsınamaz derecede etkileyici olduğu için Lyon taraftarlarının en çok çekindiği rakipti. Skriniar, Asensio, Greenwood, Kanté, Guendouzi ve Cherif gibi oyuncular, tartışmasız dünya çapında yeteneklerdir. Aké, Semedo, Muriqi, Talisca ve Lukaku gibi oyuncular da üne sahiptir ve saygı görürler. Bu oyuncuların her biri belirleyici bir rol oynayabilir. Yine de Fransa'daki asıl soru, tüm bu büyük isimlerin gerçekten zorlu bir bütün oluşturup oluşturamayacağı ve Lyon'un geçen sezon sergilediği kadar güçlü bir takım ruhuna sahip olup olmadıklarıdır.”

ÖZEL│ Fransız gazeteciler, Fenerbahçe-O.Lyon maçı öncesi Türkiye Gazetesi’ne konuştu: Fenerbahçe’nin kadrosu göz korkutmaya yetiyor
Başlık ResmiÖZEL│ Fransız gazeteciler, Fenerbahçe-O.Lyon maçı öncesi Türkiye Gazetesi’ne konuştu: Fenerbahçe’nin kadrosu göz korkutmaya yetiyor

“ATMOSFER İBREYİ DEĞİŞTİRİR”

İstanbul’daki taraftar atmosferinin maçın gidişatını değiştirebilecek nitelikte olduğunun altını çizen Fransız gazeteci, son olarak şunları ekledi: “Lyon’da atmosfer harika olsa da Türk stadyumlarındaki atmosferin tüm Avrupa'daki en elektrikli atmosfer olduğu tartışmasız bir gerçektir. Fenerbahçe, gürültü seviyesi açısından en üst sıralarda yer alıyor. Bu, kaçınılmaz olarak ibreyi değiştirebilecek bir faktördür. Buradan bakıldığında, takımın ilk maçtaki atmosfere dayanabilmek için inanılmaz derecede dirençli olması gerekeceği konusunda herkes hemfikir. Lyon, bu konunun gerçekten de ciddiye alındığının bir göstergesi olarak, çeşitli önlemlerle rövanş maçında kombine bilet sahiplerine öncelik veriyor. Amaç; bölgedeki büyük Türk topluluğu göz önüne alındığında, stadyumun kısmen Fenerbahçe taraftarları tarafından ele geçirilmesini önlemek.”

BAKMADAN GEÇME
ÖZEL │ F.Bahçe’nin eski oyuncuları, Gençlerbirliği şokunu yorumladı: Şimdiden şampiyonluk stresi var
SPOR

ÖZEL │ F.Bahçe’nin eski oyuncuları, Gençlerbirliği şokunu yorumladı: Şimdiden şampiyonluk stresi var
Whatsapp İkon Facebook İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Spor
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
SÜREÇLER BASİTLEŞTİRİLECEK!
SÜREÇLER BASİTLEŞTİRİLECEK!
Mikro ihracat kargolarında yeni dönem
KIEV'DEN AÇIKLAMA GELDİ
KIEV'DEN AÇIKLAMA GELDİ
Ukraynalı komutandan acılı aileye küstah mesaj!
DÖRT SUÇ ÖRGÜTÜNE OPERASYON!
DÖRT SUÇ ÖRGÜTÜNE OPERASYON!
Gürlek duyurdu: 818 şüphelinin varlıklarına el konuldu
VALBUENA FAVORİSİNİ AÇIKLADI!
VALBUENA FAVORİSİNİ AÇIKLADI!
'Kilit oyuncu' diyerek yıldız isme işaret etti
'TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜĞÜ OLACAK'
'TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜĞÜ OLACAK'
Bakan Göktaş müjdeyi Diyarbakır'da verdi!
"PARÇALI KIRILMA" VURGUSU
Osman Bektaş, Marmara için verileri tek tek sıraladı
"OYUNCULARIMLA SIĞINAĞA İNDİM"
Arda Turan dehşet dakikalarını anlattı
500 BİN TL’NİN GETİRİSİ YÜKSELDİ!
500 BİN TL’NİN GETİRİSİ YÜKSELDİ!
Enflasyon Raporu'nun ardından son durum
MİLYARLIK ÇELİŞKİ!
MİLYARLIK ÇELİŞKİ!
Tutuklanan Kuriş'i MASAK kayıtları yalanladı
TERMOMETRELER 36'YI GÖRECEK
TERMOMETRELER 36'YI GÖRECEK
Sıcak hava dalgası İstanbul'u saracak
KURYELER KAPIYA DİZİLDİ!
KURYELER KAPIYA DİZİLDİ!
Korsan sipariş çileden çıkardı: Tam 15 farklı yerden
EKİBİNDE SERVET YARIŞI VAR
EKİBİNDE SERVET YARIŞI VAR
57 yetkilinin mal varlığı dudak uçuklattı
"ABİLER KIZACAK MI?"
Fenerbahçeli çocuğu kurtaran komiser o anları anlattı
"DİNİ DUYGULARI İSTİSMAR"
Bakan Gürlek'ten 'Alihan Kuriş' açıklaması
TAYCAN RAFA MI KALKIYOR?
TAYCAN RAFA MI KALKIYOR?
Porsche'nin elektrikli otomobil planı değişiyor
"HİÇBİR GÖRÜŞME YOK"
Trump'ın 'arka kanal' sözlerine İran'dan sert tepki
SAVUNMASI PES DEDİRTTİ!
SAVUNMASI PES DEDİRTTİ!
Fenerbahçe maçına damga vuran olayı anlattı
ARAÇLAR MORA BOYANDI
ARAÇLAR MORA BOYANDI
Yola dökülen boya sürücüleri çileden çıkardı
KORKUNÇ İTİRAF VİDEOSU!
KORKUNÇ İTİRAF VİDEOSU!
Oteldeki cinayetten dakikalar sonra çekmiş
MOSSAD'DA TASFİYE BAŞLADI
MOSSAD'DA TASFİYE BAŞLADI
Erdoğan uyardı, Trump durdurdu!
YORUMLAR
ÇOK OKUNANLAR
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

GÖZDEN KAÇMASIN
ÖNE ÇIKANLAR
Galatasaray’dan ayrıldı, Amedspor’a imzayı attı! 2 yıllık sözleşme yapıldı
Galatasaray’dan ayrıldı, Amedspor’a imzayı attı!
Kaydet
Trump'ın ekibinde servet yarışı! 57 yetkilinin mal varlığı dudak uçuklattı
Trump'ın ekibinde servet yarışı! 57 yetkilinin mal varlığı dudak uçuklattı
Kaydet
Mikro ihracat kargolarında yeni dönem! Süreçler basitleştirilecek: Yarın başlıyor
Mikro ihracat kargolarında yeni dönem!
Kaydet
SONRAKİ HABER

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.