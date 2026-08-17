ÖZEL │ F.Bahçe’nin eski oyuncuları, Gençlerbirliği şokunu yorumladı: Şimdiden şampiyonluk stresi var

Süper Lig’in ilk haftasında Gençlerbirliği’ne deplasmanda 2-1 mağlup olan Fenerbahçe, yeni sezona taraftarlarını hayal kırıklığına uğratan skorla başlangıç yaptı. Karşılaşma boyunca birçok pozisyon geliştirmesine rağmen Başkent ekibine yenilmekten kurtulamayan sarı-lacivertliler, 10 yıl sonra açılış maçını kaybetti. Bir dönem Fenerbahçe forması giyen Orhan Şam, İlhan Parlak ve Mehmet Yozgatlı, mücadeleyle ilgili Türkiye Gazetesi’ne konuştu. Oyunla ilgili eleştirilerde bulunan eski yıldızlar, taraftarlara sabır ve umut çağrısı yaptı.

Bu sezon tüm kulvarlarda başarıya odaklanan ve ses getiren bir kadro kuran Fenerbahçe, Süper Lig'deki ilk maçından mağlubiyetle ayrılarak Lyon maçı öncesi yara aldı. Gençlerbirliği’nin etkili oyununa karşı koyamayan sarı-lacivertliler, mücadelede 1-0 önde olmasına rağmen üstünlüğünü koruyamadı ve yeni sezona puansız başladı. Fenerbahçe’nin eski futbolcularında Orhan Şam, İlhan Parlak ve Mehmet Yozgatlı; sürpriz mağlubiyet, İsmail Kartal’ın takım yönetimi ve şampiyonluk yolundaki rekabet ile ilgili dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

ORHAN ŞAM: BÖYLE BİR SKOR BEKLEMİYORDUM

2011-2013 yılları arasında sarı-lacivertli formayı terleten Orhan Şam, “Bu mağlubiyet herkes açısından üzücü oldu. Bir Fenerbahçeli olarak açıkçası böyle bir skor beklemiyordum. Galatasaray’ın puan kaybettiği haftada herkes galibiyet bekliyordu. Futbol bu; maalesef her zaman sürprizlere açık bir oyun. Fenerbahçe’nin bu sezonki kadrosu Lukaku’nun da gelmesiyle tarihin en iyi kadrolarından biri oldu. 12 yıldır şampiyonluk yaşayamamanın vermiş olduğu psikolojik bir savaş var. Daha doğrusu psikolojik bir sınav veriyorlar. Bundan dolayı bu mağlubiyet ilk hafta olmasına rağmen negatif bir etki oluşturdu. Ligin henüz başı ama Fenerbahçe için iyi bir başlangıç olmadı. Önlerinde daha 33 hafta var ve çok şeyler değişecek. Fenerbahçe taraftarının beklenti anlamında sabır noktası doldu ve belki de taşmak üzere. Bundan dolayı taraftarlarda hayal kırıklığı oldu diyebilirim. Fenerbahçe’de şimdiden şampiyonluk stresi yaşanıyor. Gençlerbirliği maçında nasıl bir stresin yaşandığı zaten belli oldu.” diye konuştu.

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“İSMAİL HOCA, HIRSLI VE ÇALIŞKAN BİR ANTRENÖR”

Daha önce beraber çalıştıkları İsmail Kartal’ın bu anlardaki mental gücüne dikkat çeken Şam, şöyle devam etti:

İsmail Hoca ile Mardinspor’da ve Fenerbahçe’de beraber çalıştık. Büyük camiaları yönetmek her anlamda kolay değil. Çünkü iş sadece yeşil sahada bitmiyor; taraftarı ve medyayı da yönetmek gerekiyor. İsmail Hoca için de zor ama ben onun bu konuları aşmış olduğunu düşünüyorum. Fenerbahçe’ye 4.kez geldi. Bu da tecrübe açısından baktığınızda aslında muhteşem bir durum. Fenerbahçe, lig başlamadan Şampiyonlar Ligi’ne katılım mücadelesinde 4 maç oynadı. O maçlarda oyun anlamında çok eksikler vardı ancak skor anlamında istediğini aldı. Ama bizim ülkemizde maalesef sadece skor odaklı düşünme var. O yüzden skor alamadığınızda herkes tarafından eleştirilirsiniz. Dünkü eleştiriler çok sertti ama İsmail Hoca da bunun farkında. İsmail Hoca, inşallah bu süreci çok doğru bir şekilde yönetir. Teknik sorumluluğun en büyük vazifesi idare etmek ve yönetmektir. İsmail Hoca, hırslı ve çalışkan bir teknik direktördür. Sürekli kazanmak isteyen bir mantalitesi var.

“FENERBAHÇE KÜLTÜRÜNÜ ANLAYACAKLAR”

Fenerbahçe’deki kadro kalitesine değinen eski futbolcu, yeni gelen futbolculardaki aidiyet duygusuna da vurgu yaparak, "Takıma gelen oyuncuların hepsi birbirinden kaliteli ama aidiyet duygusu ve Fenerbahçe kültürü bambaşka bir olay. Bunu anlamak ve idrak etmek kolay değil; yaşayarak anlayacaklar. Bazen en iyi kadroya sahip olmanız rakiplerinize puan farkı atacağınız anlamına gelmiyor. Takım yönetimini çok iyi yapmanız gerekiyor" değerlendirmesinde bulundu.

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“BU MAĞLUBİYET CAMİAYI DAHA GÜÇLÜ KILACAK”

Sarı-lacivertlilerin şimdiye kadarki performansını değerlendiren Şam, ilerleyen haftalarda takımın daha da toparlanacağının sinyalini verdi. 40 yaşındaki futbol adamı, şöyle devam etti:

Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi serüvenine çok iyi başladı. Oyun olarak yüzde altmış bir performans sergiledi ama istediğini almayı başardı. Ayrıca bu sene Aziz Yıldırım başkanlığında Süper Lig şampiyonluğu hedefiyle yola çıkıldı. Greenwood, Muriqi ve Lukaku’nun takıma monte olmasıyla ilerleyen haftalarda daha farklı bir Fenerbahçe izleyeceğimizden en ufak bir şüphem yok. Çünkü birbirlerini gün geçtikçe tanıyacaklar. Başarıya giden bu yolda takım içindeki atmosferi sağlam tutmalılar. Bazen bu tarz mağlubiyetler bir takımı veya camiayı ilerleyen haftalar için daha güçlü kılabilir. Bu durumdan güçlü çıkmaları takıma ve taraftara bağlı. Muhakkak iyi bir Fenerbahçe izleyeceğiz. Kadro kalitesi zaten bunu istiyor. Oraya giden yollarda temeli sağlam oluşturmalılar.

“TARAFTARA HAK ETTİĞİ BAŞARI VERİLMELİ”

Sarı-lacivertli taraftarların takıma olan desteğinden övgü dolayı sözlerle bahseden Orhan Şam, sözlerini şöyle tamamladı:

Fenerbahçe taraftarı, her koşulda takımının yanında dik durmayı başarıyor. 18 yıldır Şampiyonlar Ligi’ne gidemeyen ve 12 yıldır Süper Lig şampiyonluğuna ulaşamayan bir takım var. Ama Fenerbahçe taraftarı, her zaman takımının yanında duruyor. Tribünleri şartlar ne olursa olsun doldurmayı başarıyorlar. Fenerbahçe’de oynamış bir futbolcu olarak iyi ki varlar diyorum. O yüzden takımın taraftarlara hak ettiği başarıyı vermesi gerekiyor.

İLHAN PARLAK: TARAFTARIN ARTIK SABRI KALMADI

Fenerbahçe forması giyen bir başka isim İlhan Parlak ise taraftarların bu tarz mağlubiyetler sonrasında travmalar yaşadığını belirterek, şöyle konuştu:

Fenerbahçe; Galatasaray ve Trabzonspor’un puan kaybettiği ilk haftada Gençlerbirliği maçına 3 puanla başlamak istiyordu. Çünkü taraftarın da artık sabrı kalmadı. Aziz Başkanın da gelişiyle tek hedef şampiyonluktu. Ayrıca Avrupa maçları da var. Hoca açısından bakıldığında iki kulvarda da başarılı olmak istiyor. Fenerbahçe, üretkenlik anlamında maçta elinden geleni yapmaya çalıştı ancak burada Gençlerbirliği’nin de hakkını vermek lazım. Çünkü çok iyi bir şekilde kapandılar ve buldukları kontrataklarla da etkili oldular. Fenerbahçe taraftarında ister istemez ‘bu sene de mi?’ diye soru işaretleri başlıyor. Bu açıdan bakıldığında taraftarlar için ağır bir travma oluyor. Ortada inanılmaz transferler, harcanan bir bütçe ve şampiyonluk hedefi var ama Gençlerbirliği deplasmanından mağlubiyetle ayrılıyorsunuz. Fenerbahçe’nin bir an önce bunları aşması ve Lyon maçına odaklanması gerekiyor. Takım olarak en iyi şekilde hazırlanarak her iki ligde de iyi işler başaracaklardır.

“İSMAİL HOCA, BU ZORLUKLARI AŞABİLİR”

Fenerbahçe’nin bu aşamadan sonra toparlanması gerektiğine vurgu yapan Parlak, “Gençlerbirliği maçından iyi bir ders çıkarmaları gerekiyor. Sezonun ilk maçları genellikle böyle zorlu geçer. İsmail Kartal, bu zorlukları aşabilecek bir hocadır. Çok iyi bir analiz yeteneği vardır. Ayrıca takımını fiziksel olarak çok iyi hazırlar. İsmail Hoca’nın takımı mental anlamda da hazırlayıp yaşanan bu iş kazasını ikinci hafta itibariyle telafi edeceklerine ve dolu dizgin bir şekilde gideceklerine inanıyorum. Bu aşamada takımdaki kaptanlara, ağabeylere ve teknik ekibe büyük iş düşüyor. Takımda iyi futbol ve mücadele vardı ancak kaza yaşandı diyebiliriz. Fenerbahçe, bu mücadelesini ortaya koymaya devam ederse çoğu maçı kazanacaktır. Bu şekilde motive olup inanmaya devam ederlerse Lyon maçını daha farklı bir şekilde oynayacaklardır.” ifadelerini kullandı.

İsmail Kartal

“ŞAMPİYONLUĞU KAZANACAK KADROYA SAHİPLER”

Fenerbahçe’de şampiyonluk baskısı yaşandığının altını çizen eski yıldız, “Yıllardır kazanılmayan şampiyonluktan dolayı ister istemez oyuncuların üzerinde bir baskı meydana geliyor. Fenerbahçe’nin bence şampiyon olacak bir kadrosu var. İnşallah bu kadroyu en iyi şekilde değerlendirmeyi başarırlarsa ligin sonunda şampiyonluğu kazanacaklarını düşünüyorum. İsmail Hoca’nın başarıya giden yolda kadro rotasyonunu en iyi şekilde yapacağına inanıyorum. İsmail Hoca, her maça kazanma hırsıyla çıkar. Oyuncularını en iyi şekilde hazırlamaya çalışır. Hangi oyuncunun faydalı olacağına inanıyorsa o kadroyla sahaya çıkar. Yani bu konuda hiçbir zaman duygusallığa yer vermez. Disiplinli bir çalışma sistemi vardır.” sözlerini sarf etti.

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MEHMET YOZGATLI: HERKESİN AKLINDA LYON MAÇI VARDI

Fenerbahçe formasıyla Süper Lig şampiyonluğu yaşayan isimlerden olan Mehmet Yozgatlı, sarı-lacivertli ekibin önemli bir puan kaybı yaşadığına dikkat çekerek şöyle konuştu:

Galatasaray ve Trabzonspor’un puan kaybettiği bu hafta Fenerbahçe de önemli bir üç puan kaybetti. Ligin ilk maçları her zaman çok zordur. Gençlerbirliği’ni tebrik etmek lazım; gerçekten iyi mücadele ettiler, savaştılar ve önemli bir üç puan aldılar. Fenerbahçe, iyi bir oyun ortaya koyamadı. Herkesin kafasında muhtemelen bu haftaki Lyon maçı vardı. Herkes Fenerbahçe’nin maça yedek kadroyla çıktığını söylüyor ama böyle bir takımda alternatif kadro diye bir şey olmaz. Her oyuncunun hazır olması gerekir. Akıllarında Lyon maçı olduğu için önemli bir üç puan kaybettiler. Diğer rakipleri puan kaybetmişken lige iyi başlamaları gerekirdi ama olmadı.

“EVDEKİ HESAP ÇARŞIYA UYMADI”

Sarı-lacivertlilerin bu mücadeleden ders çıkarması gerektiğine değinen Yozgatlı, “İsmail Hoca’nın da aklında Lyon maçı olduğu için Kante, Kerem ve Semedo gibi oyuncuları dinlendirmek istedi. Ama evdeki hesap çarşıya uymadı. Kriz yönetmek kolay değildir. İsmail Hoca, maçı kurtarmak için değişiklik dahil birçok şeyi yapmaya çalıştı ama hesapları tutmadı. Bu iş kazasından sonra inşallah en iyi şekilde dersler çıkarılır. Umarım bir sonraki maçlarda bu hatalar yaşanmaz. Greenwood, Lukaku ve Muriqi gibi oyuncular Fenerbahçe’ye hazır bir şekilde geldiler. Artık oynamaya başlamaları lazım. Oyuncuların bazıları henüz Türkiye Ligi’ni tam olarak bilmiyorlar. Oyuncular, oynayarak gelişecek ve takıma katkı verecekler. Haftada birkaç kez maç yapılan liglerden geldiler ve bu tempoya alışkınlar. İsmail Hoca’nın belki de en büyük hatalarından biri de bu oldu. İsmail Hoca, oyuncuları oynatarak geliştirmeli. Bu isimler, büyük umutlarla transfer edildi ve önemli ücretler ödendi. Oyuncular, zamanla birbirlerini ve Süper Lig’i daha da iyi tanıyacaklardır.” dedi.

“FENERBAHÇE SONUNDA ŞAMPİYONLUK GÖRECEKTİR”

Fenerbahçe’nin başarıya ulaşacağına olan inancını dile getiren 47 yaşındaki futbol adamı, "Fenerbahçe, her şeye rağmen yine şampiyonluğun en büyük adaylarından biri. Fenerbahçe taraftarı, sabretmeye ve takımı desteklemeye devam etsin. Gençlerbirliği maçında da zaten 90 dakika boyunca desteklerini verdiler. Önümüzde uzun bir lig süreci var. Fenerbahçe’nin şampiyonluğu göreceğine inanıyorum. Diğer takımlar da iyi bir transfer sezonu yaşadılar. 4 takım da bu sene şampiyonluğu sonuna kadar zorlayacak. En az hata yapan takım şampiyonluğa ulaşacak." sözlerini sarf etti.

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