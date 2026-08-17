Fenerbahçe'de İsmail Kartal'ın kredisi Lyon'a bağlı

Çok erken ama Fenerbahçe adına Lyon karşılaşmalarının önemi katbekat arttı. Lige kötü başlayan İsmail Kartal’ın Şampiyonlar Ligi play-off turunda alacağı sonuç, geleceği için belirleyici olacak. Muhtemel bir elenme, Kartal’ı hedef hâline getirebilir.

Sezona şampiyonluk ve Şampiyonlar Ligi hasretini dindirme hedefiyle başlayan Fenerbahçe, rakiplerinin puan kaybettiği ligin ilk haftasında başkent deplasmanında Gençlerbirliği karşısında beklenmedik bir yenilgi alarak taraftarını bir kere daha umutsuzluğa gark etti. Şampiyonlar Ligi ön elemelerinde dörtte dört yaparak “O sezon bu sezon” dedirten sarı lacivertlilerde, teknik direktör İsmail Kartal’ın rotasyonlu bir kadroyla sahaya çıkıp Gençlerbirliği’ne yenilmesi, perde arkasındaki korkuları da erkenden su yüzüne çıkardı.

İsmail Kartal

KREDİYİ ERKEN TÜKETTİ

Lyon maçını düşünerek as oyuncularını dinlendirmek istediğini söyleyen Kartal’ın âdeta daha ilk haftadan kredisi tükendi. Fenerbahçe’yi Şampiyonlar Ligi play-off turunda kritik bir süreç bekliyor. Lyon maçları, İsmail Kartal için “test sınavı” olacak. Hem Kartal’ın hem de Fenerbahçe’nin sezonun geri kalanında hedeflerine yürüyebilmesi için Lyon engelini geçmesi şart. Sarı lacivertliler Lyon’u elerse 17 yıllık Devler Ligi hasretini dindirecek. Ancak aksi bir durumda, dördüncü defa takımın başına geçen İsmail Kartal daha sezon başında hedef hâline gelecek.

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