Ersun Yanal'dan Samandıra iddiası: "Aziz Yıldırım altüst eder!"

Sarı lacivertlilerin eski teknik adamlarından Ersun Yanal, Fenerbahçe'nin Gençlerbirliği'ne 2-1 mağlup olmasının ardından İsmail Kartal'ın rotasyon kararını eleştirdi. Yanal, Aziz Yıldırım'ın yenilgi sonrasında Samandıra'da varlığını hissettireceğini belirtti.

Trendyol Süper Lig'de 2026-2027 sezonun ilk haftasında Fenerbahçe'nin Gençlerbirliği'ne sürpriz bir şekilde yenilmesinin yankıları devam ediyor.

Sarı lacivertli takımın eski çalıştırıcılarından Ersun Yanal, SMEX Sports YouTube kanalında Fenerbahçe'nin mağlubiyetini ve İsmail Kartal'ın tercihlerini sert bir şekilde eleştirdi.

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"İKİ MAÇ ÜST ÜSTE OYNAYAMAYACAKSA BIRAKSIN"

Kartal'ın rotasyonlu bir kadro tercih etmesini anlayamadığını söyleyen Yanal, "Daha henüz siz kadroyu belirlemediniz. Oyuncu rotasyonundaki fanteziyi ben bir türlü anlayamadım. Bu seviyede iki maç üst üste oynayamayacaksa bıraksın kardeşim! İlk defa birbiriyle oynayan oyuncular var ilk 11'de." diye konuştu.

Ersun Yanal

"AZİZ YILDIRIM, SAMANDIRA'NIN İÇİNDEN GEÇER!"

Mağlubiyet sonrasında Aziz Yıldırım'ın Samandıra'da varlığını daha çok hissettireceğini kaydeden Yanal, "Fenerbahçe'nin acil olarak toparlanıp Lyon maçına bakması gerekiyor ama lig daha önemli. Ligde şampiyon olmazsanız sizi tefe koyarlar. Rakibiniz kaybetmiş, Trabzonspor da kaybetti. Kazanmak için bir moral olmadı mı bu? Samandıra'da şu anda mobbing başladı. Aziz Bey'in dolaşması, bir yöneticinin soru sorması bile mobbingtir. Kendi kendinize yaptınız bunu. Bu kadar hoyrat olamayız. Bence çok yürek yemişler, helal olsun yani! Aziz Yıldırım, Samandıra'nın içinden geçer!" ifadelerini kullandı.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : EMRAH TAŞÇI Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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