Gençlerbirliği-Fenerbahçe maçındaki tartışmalı pozisyonları değerlendiren Seçim Demirel, Bülent Yıldırım ve Deniz Çoban; Mert Müldür'ün penaltı beklediği pozisyonda hemfikir olurken, Talisca'nın şutunda yaşanan elle oynama pozisyonunda görüş ayrılığı yaşadı.

Fenerbahçe'nin Gençlerbirliği'ni 2-1 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından tartışmalı pozisyonlar gündeme damga vurdu. Seçim Demirel, Bülent Yıldırım ve Deniz Çoban mücadelede yaşanan kritik anları değerlendirdi. Özellikle Mert Müldür ve Oğulcan Ülgün'ün penaltı beklediği pozisyonlarda eski hakemlerin yorumları dikkat çekti.

Eski hakemler son noktayı koydu: Tartışmasız penaltı

GOL ÖNCESİ GUENDOUZİ'YE FAUL VAR MI?

Karşılaşmanın 37. dakikasında Gençlerbirliği'nin golü öncesinde Guendouzi ile yaşanan ikili mücadele ele alındı. beIN Trio ekibi pozisyonda faul olmadığı görüşünde birleşti.

Seçim Demirel, Gençlerbirliği oyuncusunun önce topa temas ettiğini belirterek Guendouzi'ye temasın faul için yetersiz olduğunu söyledi.

Bülent Yıldırım da topa oynanırken dize temas gerçekleştiğini ancak bunun faul seviyesinde olmadığını ifade etti.

Deniz Çoban ise pozisyonu "temiz" olarak değerlendirerek golde herhangi bir problem görmediğini dile getirdi.

Eski hakemler son noktayı koydu: Tartışmasız penaltı

MERT MÜLDÜR'ÜN PENALTI BEKLEDİĞİ POZİSYON

Karşılaşmanın 49. dakikasında Mert Müldür'ün ceza sahasında yerde kaldığı pozisyon ise Trio ekibinde görüş ayrılığına yol açmadı. Üç eski hakem de pozisyonda penaltı verilmesi gerektiğini savundu.

Seçim Demirel, oyuncunun ayağını kontrolsüz şekilde temas gerçekleştirdiğini belirterek hamlenin penaltı olması gerektiğini söyledi.

Bülent Yıldırım, pozisyonu "tartışmasız penaltı" olarak nitelendirdi.

Deniz Çoban da oyuncunun yaptığı hareketin izahının olmadığını belirterek top oyundayken bu müdahalenin penaltı olduğunu ifade etti.

Eski hakemler son noktayı koydu: Tartışmasız penaltı

TALİSCA'NIN ŞUTUNDA ELLE OYNAMA TARTIŞMASI

71. dakikada Talisca'nın şutunda Goutas'ın eline gelen top da programın gündemine geldi. Bu pozisyonda ise eski hakemler arasında görüş ayrılığı yaşandı.

Seçim Demirel, Goutas'ın kolunun doğal konumda olmadığını belirterek penaltı verilmesi gerektiği yönünde görüş bildirdi.

Bülent Yıldırım ise topun gelişinde elini kaçırabilecek yeterli zamanı olmadığını savundu ve devam kararının doğru olduğunu söyledi.

Deniz Çoban da kolun vücudun doğal aksiyonu içerisinde olduğunu belirterek hakem kararını doğru bulduğunu söyledi.

Eski hakemler son noktayı koydu: Tartışmasız penaltı

OĞULCAN ÜLGÜN'ÜN PENALTI BEKLENTİSİ

Mücadelenin 80. dakikasında Oğulcan Ülgün'ün ceza sahasında penaltı beklediği pozisyon da değerlendirildi.

Bülent Yıldırım, Skriniar'ın dirseğini rakibine vurduğu yönünde bir kanaat oluşmadığını belirterek devam kararına saygı duyduğunu söyledi.

Seçim Demirel de pozisyonda faullük bir müdahale görmediğini ifade ederek hakemin devam kararının doğru olduğunu dile getirdi.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : ERENAY KOÇKAN Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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