Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Google Linke Tıkla, Türkiye Gazetesi'ni Google Favorilerine Ekle!
Spor

Eski hakemler son noktayı koydu: Tartışmasız penaltı

Whatsapp İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Eski hakemler son noktayı koydu: Tartışmasız penaltı
Fotoğraf Başlığı Eski hakemler son noktayı koydu: Tartışmasız penaltı

Gençlerbirliği-Fenerbahçe maçındaki tartışmalı pozisyonları değerlendiren Seçim Demirel, Bülent Yıldırım ve Deniz Çoban; Mert Müldür'ün penaltı beklediği pozisyonda hemfikir olurken, Talisca'nın şutunda yaşanan elle oynama pozisyonunda görüş ayrılığı yaşadı.

Özetle Dinle
Kaydet
a- | +A

Fenerbahçe'nin Gençlerbirliği'ni 2-1 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından tartışmalı pozisyonlar gündeme damga vurdu. Seçim Demirel, Bülent Yıldırım ve Deniz Çoban mücadelede yaşanan kritik anları değerlendirdi. Özellikle Mert Müldür ve Oğulcan Ülgün'ün penaltı beklediği pozisyonlarda eski hakemlerin yorumları dikkat çekti.

Eski hakemler son noktayı koydu: Tartışmasız penaltı
Başlık ResmiEski hakemler son noktayı koydu: Tartışmasız penaltı

GOL ÖNCESİ GUENDOUZİ'YE FAUL VAR MI?

Karşılaşmanın 37. dakikasında Gençlerbirliği'nin golü öncesinde Guendouzi ile yaşanan ikili mücadele ele alındı. beIN Trio ekibi pozisyonda faul olmadığı görüşünde birleşti.

Seçim Demirel, Gençlerbirliği oyuncusunun önce topa temas ettiğini belirterek Guendouzi'ye temasın faul için yetersiz olduğunu söyledi.
Bülent Yıldırım da topa oynanırken dize temas gerçekleştiğini ancak bunun faul seviyesinde olmadığını ifade etti.
Deniz Çoban ise pozisyonu "temiz" olarak değerlendirerek golde herhangi bir problem görmediğini dile getirdi.

Eski hakemler son noktayı koydu: Tartışmasız penaltı
Başlık ResmiEski hakemler son noktayı koydu: Tartışmasız penaltı

MERT MÜLDÜR'ÜN PENALTI BEKLEDİĞİ POZİSYON

Karşılaşmanın 49. dakikasında Mert Müldür'ün ceza sahasında yerde kaldığı pozisyon ise Trio ekibinde görüş ayrılığına yol açmadı. Üç eski hakem de pozisyonda penaltı verilmesi gerektiğini savundu.

Seçim Demirel, oyuncunun ayağını kontrolsüz şekilde temas gerçekleştirdiğini belirterek hamlenin penaltı olması gerektiğini söyledi.
Bülent Yıldırım, pozisyonu "tartışmasız penaltı" olarak nitelendirdi.
Deniz Çoban da oyuncunun yaptığı hareketin izahının olmadığını belirterek top oyundayken bu müdahalenin penaltı olduğunu ifade etti.

Eski hakemler son noktayı koydu: Tartışmasız penaltı
Başlık ResmiEski hakemler son noktayı koydu: Tartışmasız penaltı

TALİSCA'NIN ŞUTUNDA ELLE OYNAMA TARTIŞMASI

71. dakikada Talisca'nın şutunda Goutas'ın eline gelen top da programın gündemine geldi. Bu pozisyonda ise eski hakemler arasında görüş ayrılığı yaşandı.

Seçim Demirel, Goutas'ın kolunun doğal konumda olmadığını belirterek penaltı verilmesi gerektiği yönünde görüş bildirdi.
Bülent Yıldırım ise topun gelişinde elini kaçırabilecek yeterli zamanı olmadığını savundu ve devam kararının doğru olduğunu söyledi.
Deniz Çoban da kolun vücudun doğal aksiyonu içerisinde olduğunu belirterek hakem kararını doğru bulduğunu söyledi.

Eski hakemler son noktayı koydu: Tartışmasız penaltı
Başlık ResmiEski hakemler son noktayı koydu: Tartışmasız penaltı

OĞULCAN ÜLGÜN'ÜN PENALTI BEKLENTİSİ

Mücadelenin 80. dakikasında Oğulcan Ülgün'ün ceza sahasında penaltı beklediği pozisyon da değerlendirildi.

Bülent Yıldırım, Skriniar'ın dirseğini rakibine vurduğu yönünde bir kanaat oluşmadığını belirterek devam kararına saygı duyduğunu söyledi.
Seçim Demirel de pozisyonda faullük bir müdahale görmediğini ifade ederek hakemin devam kararının doğru olduğunu dile getirdi.

BAKMADAN GEÇME
Milan Skriniar sert çıktı: "Utanç verici!"
SPOR

Milan Skriniar sert çıktı: "Utanç verici!"
Editör : ERENAY KOÇKAN | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
Whatsapp İkon Facebook İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Spor
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
SÜREÇLER BASİTLEŞTİRİLECEK!
SÜREÇLER BASİTLEŞTİRİLECEK!
Mikro ihracat kargolarında yeni dönem
KIEV'DEN AÇIKLAMA GELDİ
KIEV'DEN AÇIKLAMA GELDİ
Ukraynalı komutandan acılı aileye küstah mesaj!
DÖRT SUÇ ÖRGÜTÜNE OPERASYON!
DÖRT SUÇ ÖRGÜTÜNE OPERASYON!
Gürlek duyurdu: 818 şüphelinin varlıklarına el konuldu
VALBUENA FAVORİSİNİ AÇIKLADI!
VALBUENA FAVORİSİNİ AÇIKLADI!
'Kilit oyuncu' diyerek yıldız isme işaret etti
'TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜĞÜ OLACAK'
'TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜĞÜ OLACAK'
Bakan Göktaş müjdeyi Diyarbakır'da verdi!
"PARÇALI KIRILMA" VURGUSU
Osman Bektaş, Marmara için verileri tek tek sıraladı
"OYUNCULARIMLA SIĞINAĞA İNDİM"
Arda Turan dehşet dakikalarını anlattı
500 BİN TL’NİN GETİRİSİ YÜKSELDİ!
500 BİN TL’NİN GETİRİSİ YÜKSELDİ!
Enflasyon Raporu'nun ardından son durum
MİLYARLIK ÇELİŞKİ!
MİLYARLIK ÇELİŞKİ!
Tutuklanan Kuriş'i MASAK kayıtları yalanladı
TERMOMETRELER 36'YI GÖRECEK
TERMOMETRELER 36'YI GÖRECEK
Sıcak hava dalgası İstanbul'u saracak
KURYELER KAPIYA DİZİLDİ!
KURYELER KAPIYA DİZİLDİ!
Korsan sipariş çileden çıkardı: Tam 15 farklı yerden
EKİBİNDE SERVET YARIŞI VAR
EKİBİNDE SERVET YARIŞI VAR
57 yetkilinin mal varlığı dudak uçuklattı
"ABİLER KIZACAK MI?"
Fenerbahçeli çocuğu kurtaran komiser o anları anlattı
"DİNİ DUYGULARI İSTİSMAR"
Bakan Gürlek'ten 'Alihan Kuriş' açıklaması
TAYCAN RAFA MI KALKIYOR?
TAYCAN RAFA MI KALKIYOR?
Porsche'nin elektrikli otomobil planı değişiyor
"HİÇBİR GÖRÜŞME YOK"
Trump'ın 'arka kanal' sözlerine İran'dan sert tepki
SAVUNMASI PES DEDİRTTİ!
SAVUNMASI PES DEDİRTTİ!
Fenerbahçe maçına damga vuran olayı anlattı
ARAÇLAR MORA BOYANDI
ARAÇLAR MORA BOYANDI
Yola dökülen boya sürücüleri çileden çıkardı
KORKUNÇ İTİRAF VİDEOSU!
KORKUNÇ İTİRAF VİDEOSU!
Oteldeki cinayetten dakikalar sonra çekmiş
MOSSAD'DA TASFİYE BAŞLADI
MOSSAD'DA TASFİYE BAŞLADI
Erdoğan uyardı, Trump durdurdu!
YORUMLAR
ÇOK OKUNANLAR
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

GÖZDEN KAÇMASIN
ÖNE ÇIKANLAR
Galatasaray’dan ayrıldı, Amedspor’a imzayı attı! 2 yıllık sözleşme yapıldı
Galatasaray’dan ayrıldı, Amedspor’a imzayı attı!
Kaydet
Trump'ın ekibinde servet yarışı! 57 yetkilinin mal varlığı dudak uçuklattı
Trump'ın ekibinde servet yarışı! 57 yetkilinin mal varlığı dudak uçuklattı
Kaydet
Mikro ihracat kargolarında yeni dönem! Süreçler basitleştirilecek: Yarın başlıyor
Mikro ihracat kargolarında yeni dönem!
Kaydet
SONRAKİ HABER

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.