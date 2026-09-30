Sakarya'da tartışma kanlı bitti: Biri hastaneye, diğeri adliyeye sevk edildi

Sakarya'da 2 kişi arasında çıkan tartışmada 1 kişi göğsünden bıçaklanarak ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, olayın şüphelisi gözaltına alındı.

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Sakarya'da gece saatlerinde Karapürçek ilçesi Ahmetler Mahallesi'nde, E.K. (47) ile O.E. (46) arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine E.K., yanında bulunan bıçakla O.E.'yi göğsünden bıçakladı.

AĞIR YARALANDI

İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan ağır yaralı O.E., ambulansla Akyazı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralı, durumunun kritik olması üzerine Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne (SEAH) sevk edildi.

GÖZALTINA ALINDI

Olayın ardından polis ekipleri tarafından gözaltına alınan şüpheli E.K., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI | Sakarya Editör : ABDULLAH AYDEMİR Kaynak: İHLAS HABER AJANSISakarya

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