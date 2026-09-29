Kritik fon zirvesinden ilk kararlar çıktı: Fon Koordinasyon Kurulu kuruldu!

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında ekonomi kurmayları ve ilgili kurumların yöneticileriyle yapılan toplantının ardından fon soruşturmasında yeni adımlar açıklandı. Tasfiye edilen fonlardaki yatırımcı ödemeleri için "Fon Koordinasyon Kurulu" kurulurken, DDK sermaye piyasalarındaki yatırım fonu işlemlerine ilişkin inceleme ve denetim başlattı.

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Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında ekonomi kurmayları ve ilgili kurumların üst düzey yöneticilerinin katılımıyla sermaye piyasalarındaki son gelişmelerin ele alındığı toplantı gerçekleştirildi.

Toplantının ardından İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada, tasfiyesine karar verilen fonlarla ilgili çalışmaların titizlikle sürdürüleceği, yatırımcıların haklarının korunacağı ve ödemelerin adil, sağlıklı ve mümkün olan en kısa sürede gerçekleştirilmesinin öncelikli olduğu bildirildi.

FON KOORDİNASYON KURULU OLUŞTURULDU

Açıklamaya göre, tasfiye sürecinin yatırımcıların meşru hakları ve kamu yararı gözetilerek hızlı şekilde yürütülmesi amacıyla Cumhurbaşkanı Yardımcısının başkanlığında "Fon Koordinasyon Kurulu" oluşturuldu.

Kurul, tasfiye sürecinin genel koordinasyonunu sağlayacak.

DDK İNCELEME BAŞLATTI

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla Devlet Denetleme Kurulu (DDK) da sermaye piyasalarında son dönemde meydana gelen yatırım fonu işlemlerine ilişkin inceleme ve denetim sürecini başlattı.

Açıklama şu şekilde:

Sayın Cumhurbaşkanımızın başkanlığında ekonomi kurmayları ve ilgili kurumların üst düzey yöneticilerinin katılımıyla bir eşgüdüm toplantısı düzenlenmiştir.

Toplantıda, sermaye piyasalarında son dönemde yaşanan gelişmeler değerlendirilmiş, katılımcılar görev alanlarıyla ilgili yürütülen çalışmalar, alınan ve alınacak tedbirler hakkında Sayın Cumhurbaşkanımıza bilgi arz etmişlerdir.

ÖNCELİK ÖDEMELER

Sayın Cumhurbaşkanımız, tasfiyesine karar verilen fonlarla ilgili çalışmaların titizlikle sürdürülmesinin, sermaye piyasası kuralları çerçevesinde yatırımcıların haklarının korunmasının, ödemelerin adil, sağlıklı ve mümkün olan en kısa sürede yapılmasının temel öncelikleri olduğunu vurgulamıştır.



Bu kapsamda:

• Tasfiye sürecinin yatırımcıların meşru hakları ve kamu yararı gözetilerek hızlı bir şekilde gerçekleştirilmesi amacıyla, genel koordinasyonu sağlamak üzere, Cumhurbaşkanı Yardımcısının başkanlığında “Fon Koordinasyon Kurulu” oluşturulmuştur.

• Cumhurbaşkanımızın talimatıyla Devlet Denetleme Kurulu (DDK), sermaye piyasalarında son dönemde meydana gelen yatırım fonu işlemlerini kapsayan inceleme ve denetim sürecini başlatmıştır.

• Katılımevim ve Birevim Tasarruf Finansman Şirketleri ile İktisat Katılım Bankası’nın Türkiye Emlak Katılım Bankası’na devrine ilişkin yürütülen süreç hakkında bilgi verilmiştir.

• Sermaye Piyasası Kurulu, tasfiye kapsamındaki fonlarda, mal varlığı ve likidite durumuna göre, hak sahipliği mutabakatı tamamlanan yatırımcılara ödemelerin gerçekleştirilmesine yönelik yol haritasını sunmuştur.

• Mevcut sorunun çözümünün yanı sıra, benzer durumların tekrar yaşanmaması için sermaye piyasalarının işleyişini ve denetim mekanizmalarını güçlendirecek ilave idari ve hukuki düzenlemelerin hayata geçirilmesi yönündeki kararlılık ortaya konulmuştur.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

| Kaynak: HABER MERKEZİ Editör : ÇAĞLA ÇAĞLAR Kaynak: HABER MERKEZİ

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