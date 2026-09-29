TikTok 5 Ekim'de kapanacak iddiası! TikTok Türkiye'de yasaklanıyor mu?

Sosyal medyada son günlerde yayılan “5 Ekim'de TikTok Türkiye'de kapanacak” iddiası, platformun milyonlarca kullanıcısı tarafından araştırılmaya başladı. TikTok’un ABD’nin Alabama eyaletinde çocuk kullanıcıların platformdaki faaliyetlerine ilişkin yürütülen hukuki süreç kapsamında bazı düzenlemeleri kabul etmesi, Türkiye’de de yasaklama uygulanacağı yönündeki paylaşımların yayılmasına neden oldu. Peki TikTok Türkiye'de yasaklanıyor mu? İşte cevabı!

Kaydet a- | +A

5 Ekim'de Tiktok kapanacak mı, TikTok Türkiye'de yasaklanıyor mu soruları gündemin merkezine geldi. TikTok'un Türkiye'de yasaklanacağı yönündeki iddiaların arkasında ABD'de yaşanan hukuki gelişmeler var. Platformun çocukların uygulamada uzun süre kalmasını teşvik edebilecek şekilde tasarlandığı ileri sürülerek kısıtlama getirileceği belirtildi.

TikTok 5 Ekimde kapanacak iddiası! TikTok Türkiyede yasaklanıyor mu?

5 EKİM'DE TİKTOK KAPANACAK MI?

Sosyal medya platformlarında dolaşıma sokulan iddiaya göre TikTok'un 5 Ekim 2026 tarihinden itibaren Türkiye'de erişime kapatılacağı öne sürüdü. Fakat söz konusu iddiayı destekleyen resmi bir karar kamuoyuna duyurulmadı.

TikTok 5 Ekimde kapanacak iddiası! TikTok Türkiyede yasaklanıyor mu?

Yapılan incelemelerde TikTok'un Türkiye'de 5 Ekim'den itibaren kapatılacağına ilişkin herhangi bir erişim engeli kararına rastlanmadı. Sosyal medya paylaşımlarında yer alan “5 Ekim'de TikTok kapanıyor” şeklindeki iddialar ise tamamen yanlış.

TikTok'un Türkiye'deki faaliyetlerine yönelik böyle bir karar alınması durumunda bunun yetkili kurumların kayıtlarında ve resmi açıklamalarında yer alması beklenirken, mevcut durumda bu yönde bir kayıt bulunmadı.

TikTok 5 Ekimde kapanacak iddiası! TikTok Türkiyede yasaklanıyor mu?

TİKTOK TÜRKİYE'DE YASAKLANACAK MI?

Mevcut incelemelere göre TikTok'un Türkiye'de yasaklanacağına ilişkin doğrulanmış bir resmi kayıt ya da duyuru bulunamadı.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun (BTK) internet sitesindeki site bilgileri sorgulama bölümü üzerinden yapılan kontrolde TikTok için Türkiye genelinde uygulanmış bir erişim engeli kararına rastlanmadı.

TikTok 5 Ekimde kapanacak iddiası! TikTok Türkiyede yasaklanıyor mu?

Benzer şekilde e-Devlet üzerinden erişilebilen Web Sitesi Erişim Engeli Sorgulama hizmetinde de TikTok'un Türkiye'den erişime kapatılacağına yönelik bir karar görülmedi.



| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : BETÜL TOKKAN Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

Paylaş × Paylaş Facebook X WhatsApp LinkedIn NSosyal Bağlantıyı Kopyala