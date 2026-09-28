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TikTok Türkiye'de yasaklanacak mı? Tiktok kısıtlamasında son durum!

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TikTok Türkiye'de yasaklanacak mı? Tiktok kısıtlamasında son durum!
Başlık ResmiTikTok Türkiyede yasaklanacak mı

TikTok'un çocukların platformu yoğun şekilde kullanmasına neden olduğu ve uygulamanın bu kullanımı teşvik edecek biçimde tasarlandığı iddiaları, ABD'de yeni bir hukuki sürecin gündeme gelmesine neden oldu. Sosyal medya platformu, Alabama eyaletinde kendisine karşı açılan davada uzlaşmayı kabul ederken çocuk kullanıcıların TikTok'taki faaliyetlerine yönelik çeşitli sınırlamalar getirilmesi kararlaştırıldı. Gelişmelerin ardından ''TikTok Türkiye'de yasaklanacak mı?'' ve ''Tiktok kapanacak mı?'' soruları gündeme geldi.

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Alabama eyaletinde platforma karşı açılan davada, TikTok'un çocukların uygulamada uzun süre kalmasına yol açabilecek şekilde tasarlandığı öne sürüldü. Hukuki süreç sonucunda TikTok ile Alabama yönetimi arasında anlaşmaya varıldı. Uzlaşma kapsamında şirket, çocuk kullanıcıların uygulamaya erişimini ve kullanım süresini sınırlandırmaya yönelik yeni uygulamaları hayata geçirmeyi kabul etti. Peki, TikTok Türkiye'de yasaklanacak mı?

TikTok Türkiyede yasaklanacak mı? Tiktok kısıtlamasında son durum!
Başlık ResmiTikTok Türkiyede yasaklanacak mı? Tiktok kısıtlamasında son durum!

TİKTOK TÜRKİYE'DE YASAKLANACAK MI?

TikTok'un Türkiye'de yasaklanmadı. ABD'nin Alabama eyaletinde platform ile yapılan anlaşma, Türkiye'deki TikTok kullanıcılarına yönelik bir erişim engeli getirmeyecek.

Alabama'da yürütülen hukuki süreç kapsamında alınan kararlar, eyalet sınırları içerisindeki çocuk kullanıcılar için geçerli olacak.

TikTok Türkiyede yasaklanacak mı? Tiktok kısıtlamasında son durum!
Başlık ResmiTikTok Türkiyede yasaklanacak mı? Tiktok kısıtlamasında son durum!

TİKTOK KAPATILACAK MI?

TikTok'un tamamen erişime kapatılacağına ilişkin açıklama yapılmadı. Alabama'da varılan uzlaşmada TikTok'a çocuk kullanıcıların uygulamada geçirdiği süreyi azaltmaya yönelik çeşitli tedbirler getiriliyor. Düzenlemeler özellikle çocukların kullanım alışkanlıkları, gece saatlerinde uygulamaya erişimleri ve okul dönemindeki kullanımları üzerinde yoğunlaşıyor.

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Editör : BETÜL TOKKAN | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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