Endonezya'da Tiktok erişime açıldı! Hükümetin talebi yerine getirildi

Endonezya İletişim ve Dijital İşler Bakanlığı, sosyal medya platformu TikTok'un hükümetin ülke genelindeki protestolarla ilgili talep ettiği verileri paylaşmamasının ardından TikTok'un yerel işletme lisansı askıya alındı. TikTok'un talep edilen verileri aynı gün sağladığını, bakanlığın genel müdürü Alexander Sabar cumartesi günü yaptığı açıklama üzerine lisansın askıya alınma süreci durduruldu.

EN BÜYÜK İKİNCİ KİTLE

Bakanlık Cuma günü yaptığı açıklamada, uygulamanın Ağustos ayındaki hükümet karşıtı protestolar sırasında canlı özelliğinin faaliyetleri hakkında yeterli veri sağlamaması nedeniyle işletme lisansının "geçici olarak askıya alındığını" söyledi. Ancak TikTok'un talep edilen verileri aynı gün sağladığını, bakanlığın genel müdürü Alexander Sabar cumartesi günü yaptığı açıklamada belirtti. Çin'in ByteDance şirketine ait TikTok'ta Endonezya'nın ikinci büyük kitlesi bulunuyor ve kullanıcı sayısı 100 milyonu aşıyor.

TİKTOK AÇIKLAMA YAPMAYI REDDETTİ

Bu yükümlülüklerin yerine getirilmesi üzerine İletişim ve Dijital İşler Bakanlığı, TikTok'un kayıtlı elektronik sistem operatörü statüsünü yeniden aktif hale getirdi" dedi. TikTok'un sözcüsü yorum yapmayı reddetti ancak video paylaşım uygulaması daha önce faaliyet gösterdiği pazarların yasalarına saygı duyduğunu söylemişti. Şirket Endonezya'da faaliyet gösterirken bir dizi zorlukla karşı karşıya kaldı.

Ağustos ayında bir polis aracının çarpması sonucu ölen bir adamın ardından patlak veren şiddetli protestolar sırasında canlı yayınına kısa bir süreliğine ara vermişti.

900.000 DOLAR PARA CEZASI

Endonezya'nın antitröst kurumu, TikTok'a e-ticaret platformu Tokopedia'yı satın alma konusunda düzenleyicileri zamanında bilgilendirmediği için pazartesi günü 900.000 dolar para cezası verdi.

Küçük işletmelere destek olmak amacıyla harekete geçen şirketin e-ticaret özelliği de 2023 yılında hükümet tarafından askıya alındı.

Daha sonra Endonezya'nın en büyük e-ticaret platformu Tokopedia'nın yüzde 75 hissesini satın alarak alışveriş kollarını bir araya getirdi.