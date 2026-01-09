Kanal D’nin cumartesi akşamları yayınlanan dizisi Güller ve Günahlar, yılbaşı arası nedeniyle ekrana ara verdi. Dizinin 13. yeni bölümünün hangi tarihte yayınlanacağı izleyiciler tarafından merak ediliyor.

Yeni yıl tatili nedeniyle birçok dizinin yayın takviminde değişiklik yaşanırken Güller ve Günahlar da kısa bir ara veren yapımlar arasında yer aldı. Cemre Baysel ve Murat Yıldırım’ın başrollerini paylaştığı dizinin takipçileri, 13. bölümün ne zaman ekrana geleceğine odaklandı.

GÜLLER VE GÜNAHLAR YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Güller ve Günahlar dizisinin yeni bölüm tarihi, yayın takvimine göre netleşti. Kanal D’de cumartesi akşamları izleyiciyle buluşan yapım, yılbaşı tatili nedeniyle verdiği aranın ardından tekrar ekrana dönmeye hazırlanıyor. Kulislerde yer alan bilgilere göre dizinin yeni bölümünün önümüzdeki hafta yayınlanması bekleniyor.

Güller ve Günahlar yeni bölüm ne zaman, neden yok? 13. bölüm tarihi araştırılıyor

GÜLLER VE GÜNAHLAR NEDEN YOK?

Dizinin ekranlara ara vermesinin nedeni yılbaşı tatili kapsamında yapılan yayın planlaması oldu. Birçok dizi gibi Güller ve Günahlar da bu dönemde kısa süreliğine yayınlanmadı. Bu ara, hem yapım ekibinin çekim programını düzenlemesi hem de kanalların yılbaşı yayın akışına göre planlama yapması nedeniyle verildi.

GÜLLER VE GÜNAHLAR 13. BÖLÜM TARİHİ NETLEŞTİ

Dizinin merakla beklenen 13. bölümünün 17 Ocak Cumartesi akşamı Kanal D ekranlarında yayınlanması bekleniyor. Dizinin 13. bölüm fragmanının da henüz yayınlanmaması nedeniyle herhangi bir yayın değişikliği yaşanmaması halinde Güller ve Günahlar, yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkacak.

