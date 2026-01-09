Genç yaşına rağmen birçok iddialı yapımda rol alan Sude Zülal Güler, son projeleri ve televizyon kariyeriyle yeniden gündemde. Oyuncunun hayatı, aslen nereli ve yer aldığı diziler izleyiciler tarafından merak ediliyor.

Televizyon dizileri, dijital platform projeleri ve sinema filmiyle geniş bir izleyici kitlesine ulaşan Sude Zülal Güler, özellikle son yıllarda genç kuşağın dikkat çeken oyuncuları arasında yer alıyor. Güler’in yaşı, memleketi ve kariyer yolculuğu merak edilen başlıklar arasında bulunuyor.

SUDE ZÜLAL GÜLER KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Sude Zülal Güler, 25 Ağustos 2001 tarihinde İstanbul’da dünyaya geldi. 2026 yılı itibarıyla 24 yaşında olan genç oyuncu, çok küçük yaşlardan itibaren kamera karşısına geçerek oyunculuk kariyerine adım attı. İlk olarak 2015-2016 yılları arasında yayınlanan “Mayıs Kraliçesi” dizisinde rol alan Güler, ardından “Muhteşem Yüzyıl Kösem”, “İsimsizler” ve “Şeref Sözü” gibi yapımlarda kamera karşısına geçti.

SUDE ZÜLAL GÜLER NERELİ?

Sude Zülal Güler İstanbul doğumludur ancak ailesi Makedonya kökenlidir.

SUDE ZÜLAL GÜLER HANGİ DİZİLERDE OYNADI?

Mayıs Kraliçesi - 2015-2016

Muhteşem Yüzyıl Kösem - 2016

İsimsizler - 2017

Şeref Sözü - 2020

Kazara Aşk - 2021

Gülümse Kaderine - 2022

Tozluyaka - 2022

Gönül Dağı - 2023

Bir Sevdadır - 2024

Zembilli - 2025

