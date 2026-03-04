Anadolu Ajansı
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, DEM Partili Buldan ve Sancar ile görüştü
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, TBMM Başkanvekili Pervin Buldan ve DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar ile bir araya geldi. Bakanlık makamında gerçekleşen kabulde, Buldan ve Sancar'ın Bakan Çiftçi’ye "hayırlı olsun" ziyaretinde bulunduğu öğrenildi.
Bakan Çiftçi, NSosyal'deki hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
"TBMM Başkanvekili ve DEM Parti Van Milletvekili Sayın Pervin Buldan ve DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Sayın Mithat Sancar ile bakanlığımızda bir araya geldik. Nazik hayırlı olsun ziyaretleri dolayısıyla kendilerine teşekkür ediyorum."
