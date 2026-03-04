Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk'te görev yapan Arda Turan hakkında dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. 39 yaşındaki çalıştırıcının, İspanyol kulübünün teknik direktör adayları arasında ilk sıralarda yer aldığı belirtildi.

Arda Turan teknik direktörlüğündeki Shakhtar Donetsk, Avrupa kupalarında UEFA Konferans Ligi'nde yoluna devam ederken, ligde lider durumda bulunuyor. Ukrayna ekibindeki performansıyla adından söz ettiren Türk çalıştırıcının, Avrupa'nın dev kulübünün radarına girdiği konuşuluyor.

Arda Turan

ATLETICO MADRID İDDİASI

Fichajes'te yer alan habere göre; Diego Simeone'nin sezon sonunda ayrılık kararı alması beklenen Atletico Madrid'de en güçlü adaylar arasında Arda Turan yer alıyor.

Diego Simeone

5 KUPA KAZANDIĞI KULÜBE DÖNEBİLİR

Arda Turan'ın futbolcu olarak 4 sezon (2011-2015) Atletico Madrid forması giydiği ve o dönem taraftarla çok iyi bağ kurduğu hatırlatıldı. Madrid ekibinde 5 kupa kaldıran 39 yaşındaki çalıştırıcının İspanyol devinin adayları arasında en heyecan verici isimlerden biri olduğu vurgulandı.

