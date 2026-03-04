Mübarek Ramazan ayına girilmesiyle beraber bayram tarihleri de araştırılmaya başlandı. Mart ayının sonuna denk gelen bayram için ''Bayram tatili 9 gün olur mu, Ramazan Bayramı hangi gün başlıyor?'' soruları gündemde yer aldı. İşte, bayram tatili tarihleri ve 026 resmi tatil takvimi...

2026 yılına ilişkin resmi tatil takvimi araştırılırken, en çok merak edilen başlıkların başında Ramazan Bayramı geliyor. Tatil planlarını erkenden netleştirmek isteyen çalışanlar ve öğrenciler, bayram izninin kaç gün süreceğini ve idari kararla 9 güne uzatılıp uzatılmayacağını sorguluyor. Peki, bayram tatili 9 gün olur mu, Ramazan Bayramı hangi gün başlıyor?

BAYRAM TATİLİ 9 GÜN OLUR MU?

Her yıl olduğu gibi bu yıl da bayram tatilinin hafta sonu ile birleştirilerek uzatılıp uzatılmayacağı gündemde. 2026 takvimine bakıldığında bayramın perşembe günü arife ile başlaması ve cuma günü ilk günün kutlanacak olması nedeniyle ikinci ve üçüncü günü hafta sonuna denk geliyor. Bu sebeple bayram tatilinin 9 gün olması beklenmiyor.

İdari izin kararı alınması ve resmi açıklama yapılması halinde kamuoyu bilgilendirilecek.

RAMAZAN BAYRAMI HANGİ GÜN BAŞLIYOR?

2026 Ramazan Bayramı tatili 20 Mart Cuma günü başlıyor. Bayramın ikinci ve üçüncü günü ise 21-22 Mart cumartesi ve pazar günlerine denk geliyor.

2026 RESMİ TATİL TAKVİMİ

2026 yılı resmi tatiller Tatil tarihleri Kullanılacak izin Toplam tatil süresi

Yılbaşı (31 Aralık)

1 – 4 Ocak 2026

1 gün

4 gün

Ramazan Bayramı (19 – 22 Mart)

14 – 22 Mart 2026

3 gün

9 gün

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı (23 Nisan)

23 – 26 Nisan 2026

1 gün

4 gün

Emek ve Dayanışma Günü (1 Mayıs)

1 – 4 Mayıs 2026

1 gün

4 gün

Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı (19 Mayıs)

16 – 19 Mayıs 2026

1 gün

4 gün

Kurban Bayramı (27 – 30 Mayıs)

23 – 31 Mayıs 2026

2 gün

9 gün

Demokrasi ve Milli Birlik Günü (15 Temmuz)

15 – 19 Temmuz 2026

2 gün

5 gün

Cumhuriyet Bayramı (29 Ekim)

28 Ekim – 1 Kasım 2026

1,5 gün

5 gün

