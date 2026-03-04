Sakarya’da silah kaçakçılığı yaptığı tespit edilen bir şüphelinin aracından ‘cephanelik’ çıktı. Yapılan incelemede durdurulan araçta zulalanmış halde bin 460 adet silah parçası ele geçirildi.

Sakarya'nın Hendek ilçesinde silah kaçakçılığı ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma yürüten polis ekipleri, teknik ve fiziki takibin ardından silah kaçakçılığı yapan şüpheliyi yakaladı.

Araba değil cephanelik! Bin 460 adet silah parçası ele geçirildi

BİN 460 ADET SİLAH PARÇASI

Anadolu Otoyolu gişelerinde durdurulan şüphelinin aracında yapılan aramalarda, arka iki kapıya zulalanmış halde; 55 adet sürgü kapağı, 52 adet namlu, 46 adet sürgü tutucu, 45 adet icra mili ve yayı, 45 adet sürgü arka kapağı, 50 adet sürgü tutucu yayı, 44 adet gez, 74 adet arpacık, 235 adet silah mili, 44 adet iğne, 45 adet silah seri numarası, 42 adet gövde mandalı, 248 adet yay, 46 adet silah pimi, 45 adet kovan atıcı, 44 adet tetik kolu, 63 adet şarjör sabitleme klipsi, 55 adet sürgü tırnağı, 45 adet tetik, 44 adet tetik mekanizma metal bileşeni, 47 adet tetik mekanizma plastik bileşeni, 45 adet korkuluk ve 1 adet şarjör olmak üzere toplam bin 460 adet silah parçası ele geçirildi.

Araba değil cephanelik! Bin 460 adet silah parçası ele geçirildi

Polis ekiplerinin ele geçirdiği silah parçalarıyla 55 adet tabanca yapılabileceği öğrenilirken, şüpheli N.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Araba değil cephanelik! Bin 460 adet silah parçası ele geçirildi

Haberle İlgili Daha Fazlası