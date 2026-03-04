2026 yılında Türkiye’de en çok tercih edilen elektrikli otomobiller belli oldu. İşte şubat ayının Türkiye’de en çok satış elektrikli marka ve modelleri...

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği verilerine göre 2026 yılında Türkiye’de 23 bin adet elektrikli otomobil satışı gerçekleşti. Tamamen elektrikli otomobillerin Pazar payı ise yüzde 17,58 oldu.

EN ÇOK ELEKTRİKLİ OTOMOBİL SATAN MARKALAR

Şubat ayında en çok elektrikli otomobil satan markaların zirvesinde Togg yer aldı. Yılın ilk iki ayına baktığımızda da BYD ilk sırada yer alıyor. Tesla ise ilk iki ay sonunda sadece 1210 adetlik satış gerçekleştirdi.

MODEL ŞUBAT OCAK-ŞUBAT 1. BYD 1428 adet 5.292 adet 2. Togg 2950 adet 4.979 adet 3. KGM 1013 adet 1923 adet 4. MINI 1253 adet 1.577 adet 5. Volvo 726 adet 1560 adet 6. Tesla 720 adet 1.210 adet 7. Citroen 627 adet 1.036 adet 8. Hyundai 442 adet 856 adet 9. BMW 687 adet 850 adet 10. Opel 364 adet 693 adet

EN ÇOK SATILAN ELEKTRİKLİ OTOMOBİLLER

Satışlara model bazında baktığımız da yine Ocak-Şubat döneminde Togg iki modeliyle zirveye yerleşiyor. KG Mobility Torres ve BYD’nin iki modeli onları takip ediyor. İşte Ocak-Şubat döneminde Türkiye’nin tercih ettiği elektrikli modeller…

1. Togg T10X: 2.647 adet

2. Togg T10F: 2.332 adet

3. KG Mobility Torres: 1.923 adet

4. BYD Sealion 7: 1.863 adet

5. BYD Atto 2: 1.662 adet

6. Mini Countryman: 1.577 adet

7. Tesla Model Y: 1.210 adet

8. Volvo EX30: 989 adet

9. BYD Seal U: 700 adet

10. BMW X1: 662 adet

