2026 Şubat döneminde otomobil satışları, geçen yılın aynı ayına göre %-8,21 gerileyerek 69 bin 776 adet oldu. Hafif ticari araç pazarında ise %24,16’lık artış dikkat çekti. Otomobilde “en çok satan markalar” listesinde Renault zirvedeki yerini korudu. Ancak listede bazı sürprizler de gözlemlendi.

TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi- Türkiye otomobil pazarı şubat ayında vites küçülttü. Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği’nin verilerine göre, 2026 Şubat’ta otomobil satışları geçen yılın aynı dönemine kıyasla %8,21 gerileyerek 69 bin 776 adede düştü. Toplam otomobil ve hafif ticari araç pazarı %2,97 daralırken, hafif ticari segmentindeki %24,16’lık artış dikkat çekti. Markalar cephesinde ise Renault liderliğini korurken, Peugeot’nun ikinci sıraya yükselmesi sürpriz olarak öne çıktı. Elektrikli tarafta ise TOGG ilk 10’da yer bulurken, BYD ve Tesla liste dışında kaldı.

Buna göre;

-2026 yılı şubat ayı otomobil ve hafif ticari araç pazarı, geçen yılın aynı ayına göre %2,97 daralarak 88 bin 39 adet oldu.

-2026 Şubat döneminde otomobil satışları %-8,21 gerileyerek 69 bin 776 adet oldu. Hafif ticari araç pazarında ise %24,16’lık artış dikkat çekti.

-Otomobil satışları 2026 yılı Ocak-Şubat döneminde ise geçen yıla göre %0,86 oranında daralarak 130 bin 831 adet şeklinde gerçekleşti.

Gösterge 2026 Şubat Yıllık Değişim Toplam Otomobil + Hafif Ticari 88.039 adet %-2,97 Otomobil Satışları 69.776 adet %-8,21 Hafif Ticari Araç — %+24,16 Ocak-Şubat Otomobil Toplamı 130.831 adet %-0,86

İLK 2 AYLIK VERİLER

Ocak-Şubat 2026 verilerine göre;

-Pazarın %84,9’unu vergi oranları düşük olan A, B ve C segmentlerindeki araçlar oluşturdu. C segmenti otomobiller 69 bin 929 adetle %53,4 pay aldı ve birinci oldu.

-En çok tercih edilen gövde tipi SUV otomobiller %61 pay ve 79 bin 816 adet satışla zirvedeki yerini korudu.

-İlk 2 ayda benzinli otomobil satışları 55 bin 919 adetle %42,7 pay, hibrit otomobil satışları 42 bin 439 adetle %32,4 pay ve elektrikli otomobil satışları da 23 bin 302 adetle %17,8 pay aldı.

Kategori Satış Pazar Payı A-B-C Segment — %84,9 C Segment 69.929 adet %53,4 SUV Gövde Tipi 79.816 adet %61

EN ÇOK SATAN MARKALAR

Şubat 2026’da en çok satan otomobil markaları şöyle:

Sıra Marka Satış (Adet) 1 Renault 11.114 2 Peugeot 6.178 3 Toyota 6.164 4 Hyundai 4.930 5 Volkswagen 4.353 6 Fiat 3.915 7 Opel 3.391 8 Skoda Auto 3.323 9 Citroën 3.079 10 TOGG 2.950

LİSTEDE SÜRPRİZLER

Renault geçen ay da zirvedeki yerini korurken, Peugeot’un ikinci sırada olması dikkat çekti. Toyota, Hyundai ve Volkswagen ilk sıralardaki yerini korurken, BYD ve Tesla listeye giremedi. TOGG ise 10’uncu sıradan da olsa listede yer almayı başardı.

Durum Detay Zirve Renault liderliğini korudu Sürpriz Peugeot ikinci sıraya yükseldi Liste Dışı BYD ve Tesla ilk 10’a giremedi Yerli Marka TOGG 10. sıradan listeye girdi

